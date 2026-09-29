Pedro Rosemblat confesó por qué no invitaría a su casamiento a Bullrich: "Me estiraría mucho el cálculo del vino"

Cuando lo encararon los periodistas, Pedro Rosemblat no esquivó ninguna pregunta. Al contrario: cada respuesta fue más filosa que la anterior. El conductor opinó sin anestesia sobre el video de Patricia Bullrich con una canción de Lali Espósito, su futura esposa, y después descolocó a todos con lo que dijo sobre Mariana Brey, la periodista libertaria que lo había acusado de burlarse de una discapacidad.

La jefa del bloque libertario en el Senado usó un tema de Lali para lanzar una crítica velada al Gobierno, y Pepe no le dejó pasar una. " Me pareció bastante patético el video de Patricia realmente . Los dirigentes están para otra cosa, es jefa de bloque del Senado... Qué le queda a los influencers si los senadores están pelotudeando en redes", disparó.

Pedro Rosemblat

Y le dejó una chicana a todos los que ahora descubrieron a la cantante: "Pasó de ser denostada, criticada y demonizada a que de repente a todos les guste Lali". ¿Estará Bullrich invitada al casamiento? La respuesta también fue icónica: " No, porque me estiraría mucho el cálculo del vino ".

El posteo de Bullrich no fue un simple chiste. Según un estudio de Reputación Digital con corte a las 17.30 del viernes 18 de septiembre, el video generó 977 mensajes en siete horas. El 27% de las respuestas fueron reproches de su propio espacio y, fuera de esa publicación, el 33% de los mensajes se dedicó a burlarse del Presidente.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La semana venía caliente. El martes 15, cuentas afines al Gobierno habían instalado una encuesta sobre una eventual fórmula Milei-Bullrich. El miércoles, el Presupuesto 2027 llegó al Congreso con cambios en Discapacidad que, según el estudio, algunos legisladores oficialistas desconocían. El jueves, Bullrich se quejó en público: "A mí no me tomen de tonta". Y el viernes, a las 10.30, publicó el video con No me Importa, de Lali.

Javier Milei respondió cerca de las 13.40 y calificó de "tontería mayúsculoa" la politización del arte. Alrededor de las 15, sus declaraciones se viralizaron y la discusión dejó de girar en torno a Bullrich para caerle de lleno al jefe de Estado.

"¿Es gangoso Milei?": la respuesta de Rosemblat a Mariana Brey

La segunda parte de la charla tuvo como protagonista a Mariana Brey, fiel defensora de Milei y en las antípodas políticas de Pepe. La periodista había cuestionado a Rosemblat por decir que el Presidente "parecía gangoso" y lo acusó de "burlarse de una discapacidad" en nombre de la investidura presidencial.

[STREAM] "Me dio vergüenza": Mariana Brey cruzó a "Pepe" Rosemblat por criticar a Milei hablando como "un gangoso", aseguró que se ríe de "la discapacidad", y criticó a Mengolini por destacar el "físico" de Pedro Sánchez.pic.twitter.com/ytFAE7erFZ https://t.co/FiEMBvorb0 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 25, 2026

La respuesta llegó con una pregunta: " ¿Es gangoso Milei? ". Y siguió: "Por favor, no nos escandalicemos por cosas que no suceden. Milei no es gangoso así que hacer un chiste con que es gangoso no es burlarse de una discapacidad porque no es una discapacidad que él tenga".

Cuando todos esperaban el contraataque, Pepe fue por otro lado. "Es una excelente periodista", dijo sobre Brey y, en la misma línea amplió: "Las ideas están para discutirse, pero me parece una periodista excepcional porque ejerce muy bien su oficio, que dice lo que piensa, que se planta".

Mariana Brey en la última entrevista que le realizó a Milei

Un cronista intentó llevarlo al barro y le sugirió que a Brey "le dicen lo que tiene que decir". Rosemblat no fue un iluso y no mordió el anzuelo: "No creo que le digan, me querés hacer decir cosas que no me consta".

Acidez para la senadora, flores para la periodista libertaria y ningún lugar en la mesa del casamiento para Patricia Bullrich: Pedro Rosemblat volvió a demostrar que, cuando tiene un micrófono adelante, nunca es lo que esperan de él.