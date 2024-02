Tinelli y LaFlia, entre la espada y la pared: casi 300 millones de deuda y 45 cheque rebotados

El 5 de diciembre del año pasado, Marcelo Tinelli utilizaba las cámaras de su programa (El Bailando 2023) para lanzar una filosa crítica contra el sindicato de actores al enterarse que los bailarines cobran más si están en el centro del escenario, en vez de a un costado. "Tienen acá a 200 actores. Le damos laburo a 200 tipos. O sea que la verdad, lo que menos podrían hacer es quejarse de que ocho flacos que están sin ensayo... ¿nos van a cobrar por esto? Dale, dejate de romper las bolas. En vez de 100 gramos de mortadela, dame 110. ¿Me los vas a cobrar? No, dejate de romper los huevos. Perdón que lo diga así", lanzaba el conductor, iracundo.

Marcelo Tinelli

Y remató: "Qué rompe huevos los del Sindicato de Actores, perdón, con todo el cariño". Tan solo dos meses después, el hombre de Bolivar fue repudiado públicamente por la Asociación Argentina de Actores debido a las irregularidades en los pagos de salarios de aquellos que trabajaron en el Bailando 2023 que se emitió por la pantalla de América TV. Recordemos que el ciclo de baile llegó a su fin el pasado 29 de enero y, según denuncian, nadie cobró su salario.

De hecho, el conductor recibió una carta documento de parte del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) reclamándole que se ponga al día con el pago adeudado de salarios. "Vuestra empresa adeuda el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de enero del 2024 para todo el colectivo laboral cuyo plazo de pago se encuentra vencido conforme al artículo 128", rezaba la carta documento enviada por el SATSAID .

Y agrega: "Esta acción se encuentra vedado por todo el ordenamiento del trabajo y que se considera como uno de los más graves incumplimientos con las obligaciones del empleador dado que tratamos con una obligación de sesgo alimentario. Por lo expuesto, se intima para que en el plazo de 48 horas de recepcionada la presente proceda a cumplir con sus obligaciones, todo ello bajo apercibimiento de accionar conforme a lo que establecen los procedimientos legales".

El descargo de Actores contra Tinelli

Además, desde sindicato le advirtieron a Marcelo que si no abonaba lo que corresponde tomarán "medidas sindicales que correspondan atento a tratarse de créditos de sesgo alimentario". Esto, al parecer, ya se habría regulado. O, al menos, así lo anunció Ángel de Brito, el conductor de LAM y jurado del Bailando, que públicamente ignoró el reclamo de los trabajadores pero que fue el primero en salir a aclarar que el ex presidente de San Lorenzo ya habría cumplido con el pago de los sueldos.

De hecho, De Brito usó su cuenta de "X" para defender al presidente de LaFlia: "Todos cobraron su sueldo tengo entendido". Y de paso, le pegó a Marina Calabró: "Calabro odia a Tinelli, lo contó ella". Resulta que contó que intercambió algunos mensajes con el conductor "en no muy buenos términos" y dio detalles de las insólitas respuestas que le dio Tinelli al ser consultado por el conflicto salarial: "La respuesta de él es que no me meta en su vida privada".

El posteo de De Brito sobre los conflictos de Tinelli

Según la panelista, el hincha del "Ciclón" le dijo "que él hace lo que quiere con su dinero, que no me tiene que dar explicaciones a mí...". "Me impactó que en un momento me dijo que él, como empresario, hace más por la pobreza de los argentinos que muchos. Después me dijo que los empleados tendrían que estar agradecidos de que les da laburo y que lo están", contó Calabró y destacó que Tinelli no le desmintió ninguna de las masivas deudas que le sacó en cara.

Deudas, deudas y más deudas

En 2018, Marcelo Tinelli presentó en sociedad lo que era su nueva productora de contenidos: "LaFlia". Recordemos que el conductor se alejó de Ideas del Sur luego de ceder o vender sus acciones al ex Grupo Indalo. En octubre de 2013, Tinelli le vendió el 81% del paquete accionario de su ex productora al Grupo Indalo, que terminó de cerrar en 2016. Fue entonces que dos años más tarde, conflictos mediante, nació LaFlia, que hoy en día le debe hasta al kiosquero.

Según pudo saber BigBang , la deuda de la productora que encabeza Tinelli junto a Chato Prado, Federico Hoppe y compañía asciende a $260.739.000, razón por la cual no es de extrañar que la empresa no abone los respectivos salarios de sus empleados. Como si esto fuera poco, en lo que va del 2024 LaFlia registra un total de 45 cheques sin fondo rechazados, de acuerdo a la información brindada por el Banco Central de la República Argentina. por un total de 79 millones de pesos.

La deuda de LaFlia

El BCRA había dado a conocer años atrás que LaFlia contenidos y publicidad e imagen SRL tenía cheques rechazados por millones de pesos. Desde el 2019 hasta el 2023, se podían contabilizar 236 cheques rebotados por un monto de $633.229.384,17. De acuerdo con Forbes, los beneficiarios de los cheques que pertenecen a empresas controladas por el empresario y conductor argentino, como LaFlia, tienen dificultades para cobrar. Una persona tomó nota de la realidad financiera de Tinelli el 25 de abril del 2022, cuando un cheque de LaFlia Contenidos por $750.334,20 fue rebotado por falta de fondos.

Diez días después, otro cheque de la misma productora, por un monto similar al anterior, corrió la misma suerte y fue informado al registro de deudores de la máxima autoridad monetaria del país. Estos dos últimos se sumaron a una larga lista de cheques sin fondos que, en algunos casos, se remontan al año 2019. Existe un documento que no fue honrado del 1 de julio de 2019 de la firma Nasta Producciones SRL, productora de eventos, por $150.333. En la cuenta de personas jurídicas de Marcelo Hugo Tinelli existe un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques abonados que suman un total de $28.713.372,38.

LaFlia registra 45 cheques rechazados. Uno por día en lo que va del 2024

Si se mide la performance financiera en porcentajes, arrojaba un magro 4,51% del monto abonado en todos los cheques emitidos por el empresario a través de personas jurídicas. "A pesar de los reclamos gremiales e intimaciones legales realizadas por nuestro sindicato, y en una muestra de insensibilidad incomprensible, el responsable de LaFlia decidió no pagar los salarios correspondientes las/os trabajadoras/es bailarinas/es integrantes del elenco", denunciaron desde Actores.

Los cheques rebotados de LaFlia

A esto, hay que sumarle la deuda que Tinelli mantiene con Nacho Viale, lo que podría ocasionarle problemas judiciales, por el alquiler y los destrozos que ocasionó en el Estudio Cuyo, ubicado en Martínez, sobre las calles Cuyo y La Paz." En total entre lo que se rompió, los dos pozos del piso, la zanja de las pantallas LED del encastre que no se cubrieron, más alguna otra eventualidad, la deuda asciende a unos 30.000 dólares", contó Calabró.

Malos manejos y despidos encubiertos

En agosto del año pasado se había dado a conocer que ya existía un problema muy grande entre Tinelli y el Sindicato debido a la cantidad de camarógrafos necesarios para salir al aire, algo que al final terminó resolviendo. "Están los despidos encubiertos en retiro voluntario obligatorio. En el sindicato están muy enojados. Para salir al aire se necesitan 12 camarógrafos, hasta el viernes solamente tenían cinco que eran de LaFlia. Les faltaban 7, entonces salieron a buscar al mercado", había contado Jorge Rial.

A la par, el periodista dio detalles del número ofrecido a aquellos trabajadores, lo que provocó el enojo y la indignación del SATSAID. "Está ofreciendo contratos por 190 mil pesos contra factura monotributistas, que son 100 mil pesos debajo de lo que marca el convenio y lo que paga el mercado", aseguró por aquel entonces el conductor de Radio 10 y agregó: "Despide gente y busca contratar gente a mitad de precio. Ellos dicen que LaFlia se está fundiendo".

La carta documento del SATSAID

Todas estas cosas son una sumatoria de motivos que se arman en una lista con el descontento que está teniendo América TV con el conductor del Bailando, porque a todo aquello también se le sumó un conflicto en puerta en cuanto al dinero. Los despidos no llegaron porque sí, llegaron a través de problemas de financiamiento, debido a que desde el canal le prestaron plata, se la gastó en aparentes "usos personales" y no le quedó otra opción que despedir personal en su productora. "Según lo que me contaron, los accionistas del canal le prestaron plata personal hace dos o tres meses, que después se fue a Miami a ver el debut de (Lionel) Messi y no cayó nada bien. Porque dicen: 'Te prestamos guita que nos pediste porque estabas ahorcado y te fuiste a Miami'", había detallado Rial meses atrás.