Tini salió a defenderse de la "bardeada" de la mamá de Cami Homs: "Hay muchísimas cosas que..."

Un nuevo capítulo se desarrolló en el culebrón que une a Tini Stoessel y Cami Homs, por haber sido ambas parejas de Rodrigo de Paul. Recientemente la cantante había dicho que ella no había roto ninguna familia y luego Liliana Fontán, mamá de la madre de los hijos del futbolista, había deslizado un "que viva tranquila pensando eso".

"La verdad que no vi nada, pero dije todo lo que tenía que decir", confesó la artista ante el móvil de LAM que la interceptó durante la noche, respecto a las palabras que había dicho sobre ella Fontán. "Es como que me salió muy natural. Estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo", justificó sobre cómo fue que se dio lo que ella contó en el streaming "Rumis" de Lisandro Ponce, Fran Stoessel, Emilia Mernes y Cachete Sierra.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cuando todavía eran pareja.

"Obviamente hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad de uno", remató luego de que le contaran la ironía que había deslizado la mamá de Cami Homs. "Uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida. No solamente de relaciones, de todo lo que me fue pasando este año, un montón de cosas que me fueron enseñando", agregó Tini.

A la cantante también le preguntaron sobre su estado civil y confirmó que estaba soltera aunque "muy bien". Sobre las reflexiones que brindó respecto a su relación con el actual Atlético de Madrid, explicó que ya "pasó mucho tiempo" y también "muchas cosas dentro".

Liliana Fontán, la mamá de Camila Homs, durante una gala de El Bailando.

El movilero le recordó el recital donde ella le contó a su público que había tenido ataques de pánico, ansiedad y depresión: "Creo que hay que aceptar ese momento que uno está pasando y permitirse su tiempo para sanar, realmente priorizar la salud es re contra importante. También perderle el miedo a verbalizar las cosas y poder hablar, poder pedir ayuda", recordó.

"Haber podido contarlo arriba del escenario para mí fue muy liberador. Entiendo que hay muchos jóvenes y también gente grande, de todas las edades, que pasan por estas cosas. Haberlo podido decir me hace sentir bien", reflexionó Stoessel. "Fue algo sanador y obviamente sigo en proceso. Se trata de ser sincero con uno mismo y priorizarse", añadió.

Fontán había hecho declaraciones sobre la artista ante LAM, cuando salía de un local que maneja. "Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando en eso. Igual, no me parece que sea Tini", había lanzado luego de que le mostraran el video de la cantante en el streaming, pero sin reconocerla.

"Ah, sí es ella. ¡Qué linda! ¡Qué bueno tener ese pensamiento! ¡Una copada, una copada! No digo nada. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar ahora?", había contestado la mamá de Homs, tras identificarla a Stoessel.