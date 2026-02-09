La esposa de Chomsky rompe el silencio tras difundirse sus encuentros con Epstein: "Nunca fuimos..."

Dentro de las investigaciones sobre las redes de influencia de Jeffrey Epstein, el nombre del renombrado lingüista Noam Chomsky sorprendió a todo el mundo. La reciente publicación de documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapó las vinculaciones de Chomsky y su esposa, Valeria Chomsky. En medio de este escándalo, fue ella quien mediante una extensa carta pública buscó poner luz sobre las interacciones que mantuvieron con el infame financista.

En su declaración, Valeria expresó un profundo arrepentimiento por las decisiones tomadas y asumió la responsabilidad de hablar en nombre de su esposo, quien se encuentra incapacitado tras un derrame cerebral sufrido en junio de 2023: "Cometimos un grave error y fuimos superficiales", reconoció Valeria en un comunicado que no rehuyó los detalles más comprometedores.

Jeffrey Epstein y Noam Chomsky

La pareja conoció a Epstein en 2015, durante un evento profesional, un momento en el que, según ella, la condena previa del financista no era de conocimiento general . Sin embargo, admitió que su juicio fue erróneo incluso después de que las acusaciones contra Epstein se hicieran públicas a través del Miami Herald en 2018 y su posterior arresto en 2019.

En su carta, Valeria no escatimó palabras para describir el impacto emocional que esta situación ha tenido en ellos: "Noam y yo hemos sentido un profundo peso con respecto a las preguntas sin resolver que rodean nuestras interacciones pasadas con Epstein. No queremos dejar este capítulo envuelto en ambigüedad". Asimismo, subrayó que la naturaleza confiada de su esposo contribuyó a lo que describió como "un grave mal juicio en nuestras dos partes".

Jeffrey Epstein y Noam Chomsky

La relación entre los Chomsky y Epstein incluyó almuerzos, cenas y reuniones profesionales y, según Valeria, estas interacciones estaban relacionadas con compromisos académicos del reconocido lingüista. Sin embargo, también mencionó que Epstein ofreció apoyo financiero a Chomsky en dos ocasiones: un cheque por 20.000 dólares para un desafío lingüístico y asesoramiento técnico p ara recuperar 270.000 dólares vinculados a inconsistencias en su jubilación .

Valeria defendió que estas transacciones fueron estrictamente profesionales y negó categóricamente cualquier implicación financiera o personal más allá de estas interacciones. "Nunca fuimos a su isla ni supimos nada de lo que pasó allí", afirmó con contundencia. También aseguró que jamás presenciaron comportamientos inapropiados ni la presencia de menores durante sus encuentros con Epstein.

Jeffrey Epstein junto a Valeria y Noam Chomsky

El comunicado también habla sobre el mail enviado por Epstein a Chomsky en 2019, en el que solicitaba consejo sobre cómo manejar la presión mediática. Según Valeria, su esposo respondió desde su experiencia en controversias políticas, creyendo "de buena fe" en la narrativa presentada por Epstein como víctima de persecución. Sin embargo, ahora reconoce que esta perspectiva fue manipulada por el empresario para intentar reparar su imagen pública.

"Fue profundamente inquietante para ambos darnos cuenta de que nos habíamos comprometido con alguien que se presentaba como un amigo servicial pero llevaba una vida oculta de actos criminales, inhumanos y pervertidos ", escribió Valeria. Además, lamentó que la respuesta inicial de su esposo ante las preguntas sobre Epstein no reflejara con suficiente claridad la gravedad de los crímenes cometidos por el financista ni el sufrimiento de sus víctimas.

Noam Chomsky

En un tono firme y directo, Valeria Chomsky concluyó su declaración expresando solidaridad "sin restricciones" con las víctimas de Epstein. Reconoció que nada puede justificar el sufrimiento causado y reiteró su arrepentimiento por haber mantenido contacto con alguien cuya vida estaba marcada por crímenes atroces.

Valeria Chomsky rompe el silencio: la carta completa

"Como muchos saben, mi marido, Noam Chomsky, ahora de 97 años, se enfrenta a importantes desafíos de salud después de sufrir un derrame cerebral devastador en junio de 2023. Actualmente, Noam está bajo atención médica 24/7 y es completamente incapaz de hablar o participar en el discurso público.

Desde esta crisis de salud, he estado completamente absorbido en el tratamiento y recuperación de Noam, el único responsable de él y su tratamiento médico. Noam y yo no tenemos ningún tipo de ayuda de relaciones públicas. Por esta razón, sólo ahora he sido capaz de abordar el asunto de nuestros contactos con Jeffrey Epstein.

Noam y yo hemos sentido un profundo peso con respecto a las preguntas sin resolver que rodean nuestras interacciones pasadas con Epstein. No queremos dejar este capítulo envuelto en ambigüedad.

A lo largo de su vida, Noam ha insistido en que los intelectuales tienen la responsabilidad de decir la verdad y exponer mentiras, especialmente cuando esas verdades se sienten incómodas para sí mismos.

Como es ampliamente sabido, una de las características de Noam es creer en la buena fe de la gente. La naturaleza excesivamente confiada de Noam, en este caso específico, llevó a un grave mal juicio en nuestras dos partes.

Se han planteado preguntas con razón sobre las reuniones de Noam con Epstein, y sobre la asistencia administrativa que su oficina proporcionó con respecto a un asunto financiero privado, uno que no tenía absolutamente ninguna relación con ninguna de las conductas criminales de Epstein.

Noam y yo fuimos presentados a Epstein al mismo tiempo, durante uno de los eventos profesionales de Noam en 2015, cuando la condena de Epstein en 2008 en el estado de Florida fue conocida por muy pocas personas, mientras que la mayoría del público -incluyendo Noam y yo - desconocíamos de ello. Eso solo cambió después del informe de noviembre de 2018 de Miami Herald.

Cuando nos presentaron a Epstein, se presentó como un filántropo de la ciencia y un experto financiero. Al presentarse de esta manera, Epstein ganó la atención de Noam, y comenzaron a corresponderse. Sin saberlo, abrimos una puerta a un caballo de Troya.

Epstein comenzó a rodear a Noam, enviando regalos y creando oportunidades para interesantes discusiones en áreas en las que Noam ha estado trabajando extensamente. Lamentamos no haber percibido esto como una estrategia para atraparnos y tratar de socavar las causas que Noam representa.

Almorzamos, en el rancho de Epstein, una vez, en conexión con un evento profesional; asistimos a cenas en su casa en Manhattan y nos alojamos varias veces en un apartamento que ofreció cuando visitamos la ciudad de Nueva York. También visitamos el apartamento de Epstein en París una tarde para un viaje de trabajo. En todos los casos, estas visitas estaban relacionadas con los compromisos profesionales de Noam. Nunca fuimos a su isla ni supimos nada de lo que pasó allí.

Asistimos a reuniones sociales, almuerzos y cenas donde Epstein estuvo presente y se discutieron asuntos académicos. Nunca presenciamos ningún comportamiento inapropiado, criminal o reprochable de Epstein u otros. En ningún momento vimos presentes niños o menores de edad.

Epstein propuso reuniones entre Noam y figuras en las que Noam tenía interés, debido a sus diferentes perspectivas sobre temas relacionados con el trabajo y el pensamiento de Noam. Fue en este contexto académico que Noam escribió una carta de recomendación.

El correo electrónico de Noam a Epstein, en el que Epstein buscó consejo sobre la prensa, debe leerse en contexto. Epstein había afirmado a Noam que [Epstein] estaba siendo perseguido injustamente, y Noam habló desde su propia experiencia en controversias políticas con los medios de comunicación. Epstein creó una narrativa manipuladora sobre su caso, en la que Noam, de buena fe, creía. Ahora está claro que todo fue orquestado, teniendo como, al menos, una de las intenciones de Epstein de intentar que alguien como Noam repare la reputación de EpsteIN por asociación.

La crítica de Noam nunca estuvo dirigida al movimiento femenino; por el contrario, siempre ha apoyado la equidad de género y los derechos de la mujer. Lo que pasó fue que Epstein se aprovechó de la crítica pública de Noam hacia lo que llegó a conocerse como "cultura de cancelación" para presentarse como una víctima de ella.

Sólo después del segundo arresto de Epstein en [julio] 2019 aprendimos toda la extensión y gravedad de lo que eran entonces acusaciones —y ahora están confirmados— crímenes atroces contra mujeres y niños. Fuimos descuidados al no investigar a fondo sus antecedentes. Esto fue un grave error, y por ese lapso de juicio, me disculpo en nombre de ambos. Noam compartió conmigo, antes de su ataque, que sentía lo mismo.

En 2023, la respuesta pública inicial de Noam a las preguntas sobre Epstein no pudo reconocer adecuadamente la gravedad de los crímenes de Epstein y el dolor perdurable de sus víctimas, principalmente porque Noam tomó como obvio que condenaba tales crímenes. Sin embargo, siempre se requiere una postura firme y explícita sobre estos asuntos.

Fue profundamente inquietante para ambos darnos cuenta de que nos habíamos comprometido con alguien que se presentaba como un amigo servicial pero llevaba una vida oculta de actos criminales, inhumanos y pervertidos.

Desde la revelación de la magnitud de sus crímenes, hemos estado sorprendidos.

A fin de aclarar el control: Epstein pidió a Noam desarrollar un desafío lingüístico que Epstein quería establecer como premio regular. Noam trabajó en ello, y Epstein envió un cheque por US$20,000 como pago. La oficina de Epstein se puso en contacto conmigo para arreglar el cheque para enviar a nuestra dirección.

En cuanto a la transferencia reportada de aproximadamente $ 270,000, debo aclarar que estos eran enteramente fondos propios de Noam. En ese momento, Noam había identificado inconsistencias en sus recursos de jubilación que amenazaban su independencia económica y le causaban gran angustia. Epstein ofreció asistencia técnica para resolver esta situación específica.

En este asunto, Epstein actuó en consecuencia, recuperando los fondos para Noam, en una muestra de ayuda y muy probablemente como parte de una maquinación para obtener un mayor acceso a Noam. Epstein actuó únicamente como asesor financiero para este asunto específico. Que yo sepa, Epstein nunca tuvo acceso a nuestras cuentas bancarias o de inversión.

También es importante aclarar que Noam y yo nunca hicimos ninguna inversión con Epstein o su oficina, individualmente o como pareja.

Espero que esto aclare y explique retrospectivamente las interacciones de Noam Chomsky con Epstein. Noam y yo reconocemos la gravedad de los crímenes de Jeffrey Epstein y el profundo sufrimiento de sus víctimas. Nada en esta declaración tiene por objetivo minimizar ese sufrimiento, y expresamos nuestra solidaridad sin restricciones con las víctimas. Valeria Chomsky".