Últimas palabras de Atilio Veronelli antes de su fallecimiento: "Hay dos cosas que no asumo"

El pasado domingo 23 de febrero, el mundo del espectáculo quedó en luto tras el fallecimiento de Atilio Veronelli a los 65 años. En medio de recuerdos en su memoria, salieron a la luz unas de sus últimas declaraciones castigado por problemas del corazón.

El actor, director y guionista dejó una huella en teatro, cine y televisión, destacándose en grandes éxitos. La información la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores (AAA), aunque no se ahondaron en mayores detalles: "Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, los abrazamos en este momento de dolor", escribió la organización en un comunicado.

Desde la Asociación Argentina de Actores confirman el fallecimiento de Atilio Veronelli

Su talento y preparación para cumplir su rol lo llevaron a trabajar en reconocidos programas de TV como El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, El palacio de la risa, El código Rodríguez, La Niñera, Los Simuladores, Casados con Hijos, Los Roldán, entre otros. También tuvo una extensa carrera teatral en obras de renombre como Los Grimaldi, Humor a la Fontanarrosa, What Pass Carlos Paz con Moria Casán, La mesa de los galanes y Tomatelo con Soda. En la pantalla grande participó en algunas películas como La Peste, Siempre es difícil volver a Casa, El viaje, Fotos del Alma, entre otras tantas que ahora quedan en los corazones de sus colegas y del público.

En las horas previas a su muerte, Veronelli había mostrado activo en su perfil de Instagram, donde compartió dos videos junto a la actriz Luisa Albinoni. En otras historias había compartido la promoción de varios shows de humor que planificaba hacer con algunas figuras como Esmeralda Mitre, a quien se vio en el funeral el día domingo, junto a otras figuras del espectáculo.

Con la noticia de su fallecimiento, usuarios de redes sociales trajeron al presente una de las últimas entrevistas del comediante.

Se trata de su visita al piso de Implacables, el 29 de septiembre de 2024, cinco meses antes de su deceso: " Estoy como puedo ", se sinceró con Susana Roccasalvo, sobre su estado de salud.

Atilio Veronelli cargaba con problemas de salud y un tema puntual que lo perjudicaba psicológicamente

" Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso ", le explicó, en tanto que aseguró que respetaba a rajatabla las indicaciones médicas: "Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra", fueron las palabras del actor que este lunes cobraron vida al saberse que se trataba de un problema de salud que atravesaba en su soledad, ya que muy pocos estaban al tanto de la realidad que atravesaba el actor.

En la misma entrevista, Atilio Veronelli confesó uno de sus grandes problemas; se trata del impedimento a la hora de admitir su edad: "Hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad. Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan '¿qué edad tenés?'. No me sale 64 ni en pedo...", estos dichos no sólo quedaron en la superficie de una charla televisiva, sino que aquello lo atormenta día a día en su conciencia.