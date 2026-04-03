Un productor en las sombras: la versión sobre la pelea entre Tini y Emilia que encendió la interna

El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un giro inesperado y mucho más espeso que cualquier interna artística. La clave, según deslizó Rodrigo Lussich, no estaría en celos, egos ni competencia, sino en un episodio del pasado que volvió a escena de la peor manera. Todo comenzó con un audio viral y encontró su amplificación en la pantalla de Intrusos. Allí, el conductor habló de una situación "muy delicada" entre Tini y un productor, que habría sido compartida en confianza con Emilia. "El problema viene con un productor que tuvo una situación... que hasta que no sea denunciada, creo que no somos nosotros los que deberíamos decirla... con Tini. Ella se lo contó a Emilia y a mujeres de jugadores amigas, por eso el apoyo", explicó Lussich, dejando entrever que el círculo íntimo de la cantante estaba al tanto del episodio.

Pero el dato que encendió la polémica llegó después. "Cuando fue de invitada al show de Emilia a cantar, se encuentra con el mismo productor que ella tendría que denunciar. (Emilia) ha contratado a ese hombre con el que ella sufrió una situación complicada", reveló. La escena, según esta versión, no solo fue incómoda: fue el punto de quiebre. Un reencuentro inesperado con alguien vinculado a un momento sensible, en un espacio que debía ser de confianza. "Estaba trabajando ahí. Un productor de hace muchos años, tal vez en Violetta, que Tini echó o denunció, Emilia lo contrató", agregó Lussich, atando el conflicto a los primeros años de la carrera de la artista.

En paralelo, Tini eligió hablar, pero sin decirlo todo. Desde el escenario en Tucumán, marcó límites claros sobre lo que se estaba diciendo: "Quiero que sepan que es un tema delicado". Y fue tajante al descartar versiones: "Que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la depresión". Sin confirmar la versión de Lussich, sus palabras parecieron alinearse con la idea de un conflicto más profundo. "Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó", lanzó, en una frase que resonó fuerte y fue leída como una indirecta directa.

Emilia y Tini

Incluso en medio de la tensión, la cantante buscó frenar la escalada: "Y sí, les pido por favor que acá no, no interesa que empiecen a cantar o a decir nada, nada de eso". Y reforzó su postura de no exponer más: "Les estoy abriendo mucho mi corazón y les estoy contando que es algo muy delicado. Así que, por favor, si pueden dejar de intentar saber o entender qué pasó. Por ahora yo elijo el silencio". La versión de Lussich cambia el eje del conflicto. Ya no se trata de una simple pelea entre colegas, sino de un posible quiebre de confianza en torno a una experiencia íntima. Mientras tanto, no hay confirmaciones oficiales ni desmentidas. Solo piezas sueltas del rompecabezas.