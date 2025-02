Una historia de amor tan fugaz como un hit de verano: Lauty Gram contó qué pasó con la China Suárez

Hay amores de película, amores de telenovela y luego están esos romances dignos de un videoclip de reggaetón: intensos, llenos de misterio y, por supuesto, con un final abrupto que deja a todos especulando. Así fue la relación entre la China Suárez y Lauty Gram, que duró menos que un descuento en la Bresh. El idilio entre la actriz y el cantante fue un enigma desde el principio. Nunca blanquearon del todo la relación, pero tampoco ocultaban que pasaban mucho tiempo juntos.

De vez en cuando, una fotito aquí, un videíto allá, suficiente para que las redes ardieran en teorías conspirativas. Hasta que, de un día para el otro, la historia se terminó sin previo aviso. La China lanzó un mensaje misterioso en Instagram y todo el mundo supo que algo había pasado. Ahora, meses después, Lauty Gram finalmente se animó a hablar sobre el fugaz amorío en una entrevista para el programa de streaming de Gran Hermano. Y, fiel a su estilo relajado, definió la relación como "un suceso". Es decir, ni amor ni tormenta pasional, simplemente "un suceso". Una definición tan vaga como la letra de un hit pegajoso de verano.

El cantante explicó que fue algo "casual", "pasajero", y que le sirvió para aprender muchas cosas, como cómo plantarse frente a una cámara o lidiar con preguntas incómodas. Pero lo más jugoso de la entrevista llegó cuando reveló la razón del final de la relación: la China descubrió que él le pasó su Instagram a otra chica en la Bresh. Y, según Lauty, se armó un escándalo digno de un capítulo de "Casi Ángeles". "Ella estaba haciendo la suya, yo la mía, y podía hacer lo que se me cante", dijo, tratando de defenderse. Pero la China no pensó lo mismo. La historia de Instagram que publicó en ese momento fue lapidaria: "No voy a confiar más en los hombres".

Lauty Gram pasó de que la China nunca lo reconozca públicamente a oficializar una nueva relación en pleno vivo de Telefe

Si bien no dio nombres, todos entendieron el mensaje. El desenlace de la historia dejó a Lauty un poco molesto: "No me gustó que me juzgue o que suba esa historia para hacerme quedar mal, o como un pelot...". "Fue algo efímero que pasó y la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual, que pasó y que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero", remarcó el músico.

Además, recordemos que entre ambos había una diferencia de edad de casi 10 años y la actriz tiene tres hijos, lo que según algunos panelistas pudo haber sido un factor en la ruptura. Pero Lauty cerró el tema con una frase simple: "Yo también aceptaba estar ahí". "Aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara, a saber responder cosas que son incómodas, la verdad que no me arrepiento. Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la Bresh", dijo.

La China Suárez y Lauty Gram

Y cerró: "Simplemente le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya y yo la mía y podía hacer lo que se me cante. Se enteró de eso la China, hizo un escándalo y subió una historia que decía ´No voy a confiar más en los hombres´. Obvio que estaba medio mal porque no había hecho nada, yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera, ella estaba haciendo su vida y si yo le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo".

Y así, con una declaración más fría que un mensaje de "visto" a las 3 AM, se dio por finalizado el capítulo Lauty-China. Un amor exprés, con un final explosivo y que nos dejó a todos con ganas de un remix. Ahora, cada uno sigue con su vida: la China, en el centro de la escena por su romance con Mauro Icardi, y Lauty, disfrutando de su música y dejando claro que, en este juego del amor, el que no corre... vuela.