Viralizan la obsesión oculta de Eial Moldavsky con Lali Espósito: no la pudo olvidar

Si bien desde Olga intentan dar vuelta la página y continuar con el show luego de la polémica de Eial Moldavsky y Lali Espósito, los usuarios de las redes sociales no están dispuestos a olvidar tan fácilmente los actos machistas del comunicador. En este contexto, recordaron otro episodio donde hacen referencia a la cantante y a su privacidad.

El humorista pidió las respectivas disculpas, y negó la veracidad de la historia contada sobre una noche romántica junto a la artista. Sin embargo, en X se viralizó un clip donde meses atrás una oyente consultó si hubo un encuentro sexual entre Eial y Lali: "Decí que sí", insistió Homero Pettinato ante la risa incómoda de su compañero.

Eial Moldavsky contó detalles de una noche con Lali Espósito y enfureció a la artista

Pareciera ser que Moldavsky no puede sacar a Lali de su cabeza, ya que en otro clip se puede ver que se la vuelve a nombrar: "Si vos tenés un problema de pareja lo hablamos y si tenés un problema con Lali también ", menciona Nati Jota a su colega cuando hicieron una dinámica de estar acostados en el piso hablando de cuestiones emocionales.

Si bien en las últimas horas negó aquel encuentro y afirmó que fue un chiste de amigos sin pensar en las consecuencias, no fue la primera vez que hizo mención de la actriz: "La persona que dije 'es un montón' fue Lali Espósito' que me cayó", confesó en una entrevista para Infobae, donde rápidamente se retracta y cambia la palabra "cayó" por "me siguió".

La conversación de Migue Granados con Lali

Como principal socio de Olga, Migue Granados rompió el silencio sobre la polémica con su contratado y Lali: "Sí, hablamos. Se quería matar después de lo que pasó y bueno, a mí me dio mucha vergüenza también", aseguró el empresario, quien negó haberle pedido al influencer que se disculpara con la afectada: "Yo no le pedí nada, lo hizo porque quiso y lo sintió, por supuesto", afirmó.

Por otro lado, el conductor detalló su conversación privada con la cantante: "Hablé con Lali, diciéndole 'boluda, por el solo hecho de ser de acá, perdón'. Aparte Lali para mí es la uno, la hemos llamado para conducir formatos acá... La amo. Encima me quería morir que fue justo con ella, que ha venido las veces que la necesitábamos ", esta declaración llevó al reportero de Intrusos a indagar un poco mas: "¿Te entendió, entendió Lali?", le preguntó. A lo que Migue Granados respondió: "A mí sí me entiende, pero ella está caliente con los que fueron, pero es entendible. Tiene razón la piba, está en todo su derecho. En realidad, tiene razón. Es una vergüenza". Y cerró contundente: "¿El tiempo lo cura todo? No, para mí alivia".

Aunque desde el canal intentaron quitarle peso a la situación, ni las redes sociales ni la propia Lali Espósito perdonó la grave falta de respeto a su privacidad, es así que decidió dejar de seguir en Instagram a Eial Moldavsky y Nati Jota.