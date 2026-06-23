Vuelve María Elena Walsh: canciones, humor y personajes entrañables en "Cuentopos de Gulubú"

El Teatro Regina se viste de gala para el regreso a los escenarios de Cuentopos de Gulubú, una obra fascinante que reversiona el mágico universo de María Elena Walsh con sus canciones, personajes inolvidables y la producción integral de Galaxias Creativas.

Un show pensado para toda la familia, que adentra al espectador en el maravilloso mundo de la escritora y cantautora María Elena Walsh y el Bosque de Gulubú, donde seres extraordinarios asombraran al público: Murrún, la Princesa Sukimuki, Don Fresquete, Papalina, Martín Pescador, Pirulín el Delfín Domador, e incluso a la famosa Sombrera, un árbol que regala sombra... ¡y sombreros!

"Cuentopos de Gulubú"

Comparten escena Wally Canella, Mailen Bisso, Sabrina Birmager, Nicolás Sousa, Christian Alladio, Milagros Almeida y Lucía Louzan, quienes dan vida a la obra dirigida por Chacho Garabal, y cuenta con la música original y dirección musical de Lolo Micucci.

Dos veces nominado como Mejor Espectáculo Infantil en los premios ACE, con 6 nominaciones a los premios Hugo y 3 premios Atina, "Cuentopos de Gulubú" vuelve con un show lleno de canciones, humor y poesía para emocionar y hacer cantar a grandes y chicos.

"Cuentopos de Gulubú"

Con funciones programadas para los sábados 4 y 11 de julio, no olvides que podés encontrar las entradas en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235) y en ENTRADA UNO.