El mundo rendido a sus pies: de Ibai a Carlos Baute, los famosos internacionales celebraron el doblete de Messi

El doblete de Lionel Messi ante Austria este lunes, que lo dejó como el máximo goleador de la historia de los mundiales con uno más que el alemán Miroslav Klose, generó que el mundo entero se saque el sombrero ante quien cada vez quedan menos dudas que es el mejor jugador de todos los tiempos. Los famosos de todo el mundo también compartieron sus elogios ante lo que hizo durante su segundo partido en esta copa del mundo el rosarino.

"Lo de este loco, lo de este enfermo, no tiene ningún tipo de sentido. Cinco goles lleva en el Mundial. Doblete hoy, hat-trick el otro día, máximo goleador en la historia de los mundiales, va a cumplir 39 años esta semana y da la sensación de que puede ganar otro Balón de Oro", celebró el youtuber español conocido como Ibai (Llanos Garatea), en un video que compartió tras la clasificación a 16avos de Final de la Selección argentina.

"¿Pero qué hace? Te puede gustar más o menos un jugador o otro. Es debatible, cada uno tiene sus gustos. Pero que los cinco goles de Argentina este mundial los haya marcado Lio Messi, que lleve ya 18 goles en mundiales superando a Klose por dos -y los que quedan-. Y eso que hoy a fallado un penalty. ¿Pero qué? ¿Está loco, coño?", se preguntó el español, quien suele tener buenas migas con todos los futbolistas que juegan en su país.

Desde el lado de la música también dijo presente otro cantante que es un "amigo" del país, ya que siempre manifestó el afecto que siente por estas tierras de América del Sur. "Un país que amo. Una selección increíble. Un jugador que ya es historia y leyenda: Lionel Messi. Grande, Argentina. Por su fútbol, su pasión y por emocionar al mundo generación tras generación. ¡Vamos, Argentina!", escribió Carlos Baute en sus redes sociales, con una publicación cargada de fotos y videos de los festejos por el triunfó albiceleste.

Carlos Baute junto a su ídolo Lionel Messi.

El mundo del fútbol también ya no quiere ignorar tomar una posición en una disputa con Cristiano Ronaldo, que parece haber quedado atrás con estos últimos partidos del rosarino con la celeste y blanca. "Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: cualquiera que todavía dude de que Lionel Messi es el mejor jugador que jamás haya jugado este deporte simplemente no está mentalmente bien. Es así de simple", aseguró el británico Wayne Rooney, quien compartió años con el portugués en el Manchester United.

"¿Qué debate?", se preguntó el artillero sueco Zlatan Ibrahimović. "Para mí no hay ninguno. El debate existe porque la televisión necesita contenidos y las redes sociales necesitan argumentos. Cuando veo fútbol no veo debate. Veo a Messi. Luego veo a todos los demás", afirmó sin ninguna duda sobre quién se merece el mote de mejor del planeta. El entrenador Jurgen Klopp lo definió en una frase: "Nunca más volveremos a ver a un futbolista como Messi".