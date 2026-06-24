Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de "salir borracho": los mensajes que explotaron las redes

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a apuntar con dureza contra Mauro Icardi y lo dejó muy mal parado. No solo aseguró que nunca quiso vivir en Turquía por la carrera del futbolista, sino que también afirmó que River Plate no quiere saber nada con él y volvió a cuestionar su rol como padre.

El nuevo capítulo del escándalo se desató después de que Lara Piro, una de las abogadas del delantero, asegurara públicamente que la hija mayor de la expareja sufrió una rotura de ligamentos. En medio de la preocupación que generó esa versión, la empresaria salió a hablar en el programa de Yanina Latorre y luego explotó en las redes sociales.

Wanda Nara habló con Yanina Latorre en SQP

Aunque primero dio su versión en SQP, más tarde utilizó su cuenta de X para desmentir la información, indignada por los comentarios sobre la salud de su hija y por las críticas hacia su maternidad. " No hay tal lesión, es mentira de las abogadas ", escribió, desmintiendo de forma categórica los dichos de la defensa de Icardi.

Además, aseguró que desde el entorno del futbolista se comunicaron con ella para aclarar la situación. "Ya me avisaron de parte de Mauro que era mentira lo que comunicó su abogada", sostuvo, luego de que trascendiera la versión de que Francesca Icardi tenía los ligamentos rotos.

Wanda Nara desmintió que Francesca tenga los ligamentos de la rodilla rotos

La conductora redobló la apuesta con otro mensaje: "Grave hablar de la salud de una menor y más grave aún inventar y mentir una lesión que no tiene mi hija".

También remarcó que su hija escuchó las declaraciones de Lara Piro, mientras la Justicia debate justamente el nivel de exposición pública de las menores.

Wanda Nara contra Mauro Icardi y Lara Piro

Lejos de terminar allí, Wanda respondió a un usuario que la acusó de haber criticado a Turquía y al Galatasaray con un objetivo específico: impedir que Icardi continúe su carrera en ese país. "Las nenas jamás vivirán ahí, y peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más ", lanzó, en referencia a las imágenes que el futbolista compartió el fin de semana en un boliche de Buenos Aires junto a la China Suárez.

Luego volvió a cuestionar sus actitudes personales y su vínculo con las hijas que tienen en común. "En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante. Más un papá que ve a sus hijas tan poco y que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día porque trasnochó de los pelos en una discoteca. Un horror", disparó.

Wanda Nara niega la posibilidad de que sus hijas vivan en Turquía como quiere Icardi

Para cerrar su catarata de publicaciones, Wanda Nara volvió a desmentir la supuesta lesión de su hija y apuntó nuevamente contra la abogada de Mauro Icardi: "Para todos los que se preocuparon por los dichos, mi hija no tiene los ligamentos rotos. Es tremendo salir a aclarar esto. Aún no entiendo por qué miente una abogada con algo tan delicado como la salud de una menor".