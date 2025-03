Wanda Nara, una mansión de lujo y un nuevo capítulo del culebrón con Icardi: ¿serán vecinos?

El drama de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando episodios dignos de una telenovela. En esta ocasión, la mediática fue captada en Nordelta, desatando rumores sobre una posible visita a su ex, justo después de solicitar una orden de restricción en su contra. Sin embargo, Wanda salió rápidamente a aclarar que no estaba en una misión sentimental, sino en la búsqueda de una nueva propiedad. Y no cualquier propiedad: una mansión de tres pisos, piscina de ensueño y cochera vidriada valuada en casi 4 millones de dólares. ¿Mudanza o mensaje encubierto? Lo más importante.... ¿se muda cerca del padre de sus hijas?

Está edificada en dos lotes unificados, qué juntos forman una superficie de 2410 metros cuadrados

Yanina Latorre, en su programa Sálvese quien pueda, reveló detalles exclusivos de la vivienda que cautivó a la conductora de Bake Off. Ubicada en el exclusivo barrio Yacht, la casa se despliega sobre dos lotes unificados de 2.410 metros cuadrados y cuenta con 1.170 metros construidos. Entre sus lujos destacan una bodega de alto nivel, ascensor y un living con ventanales panorámicos que dan al jardín. "No sé para qué quiere otra casa, con todas las que tiene", lanzó irónicamente Latorre.

Mientras en el ciclo de América exhibían fotos de la mansión, Ximena Capristo, con el mismo tono, se preguntó: "¿Quién limpia eso?". Y es que la propiedad no solo está en la mira por su ostentación, sino también por su ubicación estratégica: muy cerca de donde reside su ex marido. "Cada vez se va acercando más", deslizó Yanina con picardía. La visita de Wanda a Nordelta coincidió con la detención de Elías Piccirillo, empresario con quien la mediática fue vinculada en las últimas semanas.

La mansión que enamoró a Wanda estaría valuada en 3.900.000 dólares, pero se puede alquilar por 27 mil dólares por mes.

Se especuló que le había comprado una camioneta a Piccirillo, lo que alimentó teorías sobre una relación más cercana de lo que se pensaba. No obstante, Wanda no tardó en desmentirlo, asegurando que su flamante vehículo fue adquirido en una concesionaria y que su visita al country tenía como único propósito la búsqueda de propiedades. Mientras Nara recorría mansiones, su ex disfrutaba de una relajada tarde en Palermo junto a Eugenia "La China" Suárez y los hijos de ella con Benjamín Vicuña.

Tiene 400 metros semicubiertos entre terraza, con pileta, jardín y una bodega

Las imágenes de la pareja paseando con Magnolia y Amancio Vicuña no tardaron en viralizarse, avivando las especulaciones sobre el vínculo cada vez más consolidado entre el futbolista y la actriz. Según revelaron en Puro Show, Icardi y La China fueron vistos en una plaza porteña, compartiendo un momento distendido y hasta tomándose fotos con fanáticos. "Esto es justamente lo que Wanda no debe querer", lanzó Fernanda Iglesias, insinuando que la empresaria podría no estar tan contenta con esta nueva faceta familiar de su ex. Pero Wanda no se quedó de brazos cruzados.

Mientras Mauro disfrutaba con La China, ella dejaba "me gusta" estratégicos en publicaciones de Benjamín Vicuña. En Puro Show analizaron el gesto como un claro intento de generar ruido. "Es obvio que ese like es un mensaje", comentaron en el programa. ¿Un simple desliz o una jugada maestra de la mediática para seguir manteniendo el control de la narrativa? La historia entre Wanda e Icardi sigue ofreciendo giros inesperados. Con mansiones millonarias, supuestas reconciliaciones y triángulos amorosos dignos de un guion de Netflix, el drama parece lejos de llegar a su última temporada y los fans siguen atentos al próximo movimiento de la empresaria.