Wanda Nara usó a Maxi López para hundir a Migueles: "Ella me autorizó a contarlo"

Se terminó lo que se daba para Wanda Nara y Martín Migueles. La pareja decidió separarse y, en las últimas horas, se filtró quién habría tomado la decisión final y quién es la persona que intenta recomponer el vínculo.

Fue Yanina Latorre quien, a través de sus clásicas historias de Instagram, contó la primicia de que la conductora de MasterChef habría dejado a su novio: "Ella lo dejo la semana pasada en Punta. Él quiere volver. Se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente ".

Después de las románticas fotos en Punta del Este, Wanda Nara dejó a Martín Migueles

Según contó la panelista, el detonante fueron los chats filtrados en los que el empresario le habría sido infiel con Claudia Ciardone. Sin embargo, hay otros motivos que inquietan a Wanda: "Wanda esa averiguando sobre la causa, la enojó mucho lo de Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce".

Migueles está siendo investigado por supuestas estafas y, además, es protagonista de relatos muy violentos por parte de sus ex parejas: "Migueles de todo cuenta versiones distintas", dijo Yanina.

Yanina Latorre confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Entre los relatos de Latorre, también contó que en la mañana del miércoles el empresario se le apareció a la Bad Bitch en su casa con un plan de reconquista. Fue así que la acompañó a las grabaciones de MasterChef y, a la salida del canal, protagonizó una escena que dejó en evidencia su verdadera personalidad: "Siempre perfil bajo, Martín", indagó un notero. Wanda intervino con calma: "Sí, no le gusta". Sin embargo, segundos después llegó la pregunta que detonó la situación: "¿Lo de los 24 centímetros fue por él?".

Ante esa consulta, Migueles reaccionó de manera abrupta: aceleró el vehículo y se retiró del lugar sin responder, dejando una sensación de tensión y malestar que quedó registrada por las cámaras . La escena fue interpretada como una respuesta impulsiva y, en redes sociales, lo tildaron de "violento".

Entre el episodio ocurrido fuera de Telefe y la separación confirmada por Yanina Latorre, se sumó un nuevo relato de alguien aún más cercano a Wanda. Maxi López debutó este jueves en Olga y contó cómo se enteró de la ruptura: "Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Y yo dije: '¿qué pasó?'. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo y ella seguía...", comenzó el relato.

Tras años de conflicto, en los últimos meses el ex futbolista logró establecer una buena relación con Nara y, como la conoce a la perfección, sabía que algo no estaba bien: "Le escribo: 'Bueno, después paso y charlamos'. Era todo sin motivo. Entonces, en el corte que tenemos al medio del programa, pasé. Yo fui a hacerla bajar un cambio porque no había hecho nada, no sé. Entonces fui a ver qué había pasado", siguió.

Fue en la charla en el camarín de Wanda Nara que Maxi López se enteró de la separación y, claramente, tuvo el aval de la conductora para contarlo al aire: "Ella me autorizó a contarlo y me dijo: ' No digas más esto porque no estoy más '".

"El Presidente", como lo llaman sus compañeros de MasterChef, aclaró que no indagó en los motivos de la ruptura: "En los porqués no me metí porque con eso ya estaba, sino que hablamos de otros temas para distraerla y cambiarle el humor. Ahí estaba una amiga, que la conozco y fue uno de los testigos de nuestro casamiento, así que le cambiamos un poco la onda y se le pasó". Finalmente, Wanda Nara y Martín Migueles se habrían separado. Sin embargo, ahora queda una duda instalada: ¿se trata de una ruptura definitiva o de una separación pública para intentar calmar la imagen violenta del empresario?