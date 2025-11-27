Yanina Latorre, en modo cuenta regresiva: dudas, lágrimas anunciadas y un "divorcio televisivo" que hace ruido

Yanina Latorre está viviendo días intensos, sensibles y -como siempre- televisivamente irresistibles. Después de una década al aire en Los Ángeles de la Mañana, la conductora confirmó que el 26 de diciembre será su última participación como panelista del ciclo de América. Pero lejos de transitar una salida fría y ordenada, la rubia avanza entre emociones, dudas, primicias cruzadas, chicanas y un backstage que no deja de sumar capítulos. "Entré en mi último mes de LAM después de 10 años", confesó Yanina en su programa de radio en El Observador. Y enseguida abrió la puerta a la incertidumbre: "Todos los días dudo ahora, ya me entró".

Ángel de Brito y Yanina Latorre

La frase expuso la mezcla de alivio y nostalgia con la que atraviesa este adiós. En el aire, Latorre fue todavía más gráfica: "Es un divorcio. Todavía no sé si es una buena decisión". Y agregó, movilizada: "Yo sufrí, la pasé bien, mis hijos crecieron, me pasaron cosas lindas, cosas malas. Para mí, Ángel es mi marido televisivo, no lo voy a ver más todos los días". Aunque las versiones hablan de tensiones y celos profesionales, Yanina insiste en que su salida tiene una explicación simple: agotamiento. "Soy la única angelita que se fue por motu proprio. Ya no puedo seguir porque estoy cansada", aseguró.

Y anticipó que la despedida será dramática: "El 26 de diciembre la voy a pasar para el o... ¡Voy a inundar el estudio!". La producción de LAM ya da casi por hecho que la reemplazante será Mariana Brey, aunque la movida no está confirmada. La salida de Yanina llega después de meses de rumores sobre tensiones con De Brito, su socio televisivo más fiel. Fuentes del programa aseguran que Ángel la sostuvo "contra viento y marea" frente a otras colegas que terminaron alejándose. Pero este 2025 habría traído un quiebre. Todo explotó -según el periodista Nacho Rodríguez- cuando Yanina dio en SQP la primicia de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Minutos después, De Brito logró la palabra del actor en LAM, pero no le habría caído nada bien que la información saliera primero por otro lado. Incluso, Rodríguez sostuvo que Ángel "habría pedido" a la producción de SQP que evitaran primicias fuertes en ese programa. Pero la historia tuvo segunda temporada: el viernes 21 de noviembre, Yani contó al aire que una alta fuente de Canal 9 le adelantó que Los Profesionales de Siempre, el ciclo de Flor de la Ve, sería levantado o reformulado por su déficit de 15 mil dólares mensuales. A los pocos minutos, De Brito la desmintió en vivo: "El canal me dice que Flor va a continuar y que tiene contrato por tres años".

Ángel De Brito

Lejos de quedarse callada, el martes 25, Yanina llevó a SQP el testimonio de Tomi Dente, quien confirmó haber tenido charlas con El Nueve para conducir el programa u otro ciclo nocturno. De Brito, desde LAM, retrucó con ironía: "Por fin te vas, ya no te voy a escuchar más". La dinámica matrimonial televisiva seguía intacta... aunque cada vez más tensa. Una fuente cercana a la producción contó que Yanina está realmente cansada por la carga horaria: programa de radio, streaming y tres horas de televisión en América. Pero deslizó algo más: "Hay quienes creen que a Yanina le hicieron una cama con la información de Los Profesionales".

Yanina Latorre y Ángel de Brito

Pese a esto, aclararon que no se sabe si fue "del lado de El Nueve o del propio Ángel". Lo cierto es que ni Yanina ni De Brito hablarán públicamente del trasfondo: "Son una sociedad, un matrimonio, como Lussich y Pallares", dijo la misma fuente citada por el sitio Ciudad.com. Y también reconocen que Yanina ya llegó al lugar donde quería estar: la conducción. "Tiene su propio programa. No puede seguir siendo panelista". Lo que sí está claro es que la última semana de diciembre tendrá un rating emocional altísimo. Yanina prometió lágrimas, recuerdos y un cierre dramático. Llega el final de una década marcada por peleas, primicias y explosiones mediáticas.