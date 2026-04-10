Artemis II enfrenta su momento más peligroso: 5 razones por las que el regreso a la Tierra puede salir mal

La misión Artemis II entra en su tramo más delicado: el regreso a la Tierra. Luego de completar su histórico sobrevuelo alrededor de la Luna, la nave Orion deberá afrontar una maniobra de altísimo riesgo que pondrá a prueba cada uno de sus sistemas.

Este viernes está previsto el operativo de reingreso, que comenzará a las 20:53 (hora argentina) . El amerizaje, en tanto, se espera para las 21:07 en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Si todo se desarrolla según lo planificado, cerca de las 23 se realizará una conferencia de prensa con las primeras evaluaciones.

Los astronautas de la misión Artemis II vuelven este viernes tras 10 días en el espacio

Aunque la misión ya cumplió con sus principales objetivos, la tensión no disminuye. Por el contrario, ahora comienza una de las fases más críticas: la cápsula deberá pasar de velocidades extremas a un descenso controlado hasta impactar suavemente en el mar , donde será recuperada por equipos especializados.

El margen de error es prácticamente nulo. La nave debe ingresar con un ángulo cercano a -5,8°, dentro de un "corredor" muy estrecho: si lo hace con demasiada inclinación, podría desintegrarse; si es demasiado leve, corre el riesgo de rebotar en la atmósfera y perderse en el espacio.

La nave Orion dio la vuelta a la Luna y se pudo ver la cara oculta de la Luna

Durante el reingreso, la cápsula Orión atravesará la atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora. Esa velocidad generará una fricción extrema, elevando la temperatura exterior hasta casi 2.700 grados Celsius, un escenario que exigirá al máximo su escudo térmico.

Además, permanecerá incomunicada durante unos seis minutos debido al plasma que se forma alrededor de la nave por el calor. En ese lapso, descenderá cerca de 122 kilómetros sin contacto con la Tierra, lo que incrementa la incertidumbre en el control de la misión.

En Artemis I, la versión no tripulada, se detectaron daños en el regreso

Uno de los puntos bajo observación es justamente el escudo térmico. En Artemis I, la versión no tripulada, se detectaron daños en este componente . Para esta nueva misión, la NASA decidió no reemplazarlo, sino ajustar la trayectoria de ingreso. Si bien aseguran que es seguro, admiten que existe un nivel de incertidumbre.

Por qué es la etapa más peligrosa

El reingreso es considerado el momento más crítico por la combinación de factores extremos:

Temperaturas extremas : la fricción con la atmósfera puede superar los 2.700 °C, envolviendo a la nave en una auténtica "bola de fuego". Velocidad descomunal : Orión supera los 40.000 km/h antes de comenzar a desacelerar. Escudo térmico exigido al límite : cualquier falla podría resultar catastrófica, como ocurrió en tragedias pasadas de la exploración espacial. Despliegue de paracaídas : deben abrirse con precisión para garantizar un descenso controlado. Condiciones del océano : el estado del mar puede influir en la estabilidad de la cápsula tras el amerizaje.

Palabras más, palabras menos, son minutos decisivos que concentran años de desarrollo tecnológico y una inversión millonaria: un mínimo error podría comprometer toda la misión.

Si todo sale según lo planeado, los astronautas darán una conferencia a las 23 horas

Este vuelo representa un paso clave dentro del programa Artemis program, que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar y avanzar hacia objetivos aún más ambiciosos, como futuras misiones a Marte.