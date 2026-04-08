"Es simplemente indescriptible": impactante relato de astronautas de Artemis II tras ver el lado oculto de la Luna

La misión Artemis II se encuentra actualmente en la fase de regreso a la Tierra, tras completar con éxito el sobrevuelo y la observación de la cara oculta de la Luna. El amerizaje está previsto para el 11 de abril de 2026.

La tripulación, compuesta por cuatro astronautas, superó el récord de distancia respecto a la Tierra y, luego de un período de descanso, la nave Orion ya emprendió el regreso a casa tras rodear nuestro satélite.

La misión Artemis II se encuentra actualmente en la fase de regreso a la Tierra

Más allá de los datos técnicos recolectados para futuras misiones, lo cierto es que la historia de cada astronauta y los momentos vividos lograron captar la atención de quienes siguen la travesía desde la Tierra, especialmente a través de las redes sociales.

El momento más emocionante del viaje ocurrió este lunes, cuando los astronautas se convirtieron en los primeros humanos en más de 50 años en ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna.

La Tierra vista desde la Luna

"Lo que estamos viendo es realmente difícil de describir", dijo el piloto de la misión, Victor Glover, cuando logró comunicarse nuevamente con la NASA.

Glover compartió además un mensaje profundamente reflexivo dirigido a toda la humanidad mientras la histórica misión avanza en su regreso. Desde su perspectiva como explorador del espacio, invitó a mirar la Tierra con una visión más amplia y a valorar el planeta como un hogar común para todos: " Esto que llamamos universo es un montón de nada , ustedes tienen un oasis donde podemos existir todos juntos", aseguró.

"Trust us, you look amazing. You look beautiful."



Artemis II astronaut Victor Glover says seeing Earth from space has made one thing clear: "We're all one people." Glover said from up above, the planet looks like "one thing," adding, "homosapiens is all of us." pic.twitter.com/hD4ysAxbht — CBS News (@CBSNews) April 3, 2026

"Quizás la distancia a la que estamos de ustedes les hace pensar que lo que estamos haciendo es especial, pero estamos a la misma distancia de ustedes. Y estoy tratando de decirles: simplemente confíen en mí, ustedes son especiales. En todo este vacío, esto es un montón de nada, esto que llamamos universo", afirmó.

"Creo que estas conmemoraciones son importantes. Y como estamos tan lejos de la Tierra y observando la belleza de la creación, una de las perspectivas personales realmente importantes que tengo aquí arriba es que realmente puedo ver a la Tierra como una sola cosa ", expresó.

El astronauta explicó que la distancia física del planeta permite comprender algo que muchas veces pasa desapercibido desde la superficie: la Tierra no está dividida por fronteras ni diferencias humanas , sino que aparece como un único sistema vivo flotando en la inmensidad del espacio.

Por su parte, el comandante Reid Wiseman añadió: "Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen".

Tras ver el lado oculto de la Luna, Reid Wiseman dijo: "Es simplemente indescriptible..."

"Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana", agregó.

El asombro de los astronautas de Artemis II queda reflejado en cada foto compartida por la NASA, que acumula millones de "me gusta". Incluso, ante tal nivel de deslumbramiento, no faltan quienes desconfían y sugieren que las imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.