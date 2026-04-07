Artemis II: el lado oscuro de la Luna revela sus secretos en fotografías que quedarán para la historia

La humanidad dio un paso más allá en su exploración del universo. La misión Artemis II, que marca un hito en la historia de los viajes espaciales,logró capturar imágenes inéditas del lado oscuro de la Luna mientras se aventuraba en una trayectoria sin precedentes. Este evento histórico tiene dos objetivos: estar cada vez más cerca del satélite natural de la Tierra pero también reaviva la fascinación por los misterios del vasto cosmos.

El sexto día de la misión fue el punto culminante de esta travesía. La nave Orión, diseñada para transportar astronautas más lejos que nunca, sobrevoló la cara oculta de la Luna, una región que ha sido objeto de especulaciones y estudios durante décadas. Durante 40 minutos, la tripulación experimentó un apagón total de comunicaciones con la Tierra, una prueba desafiante que puso nerviosos a varios habitantes de este planeta por la distancia y el aislamiento de esta misión extraordinaria.

Las fotos del lado oscuro de la Luna proporcionadas por Artemis II

Entre los logros más destacados, Orión alcanzó una distancia récord de 252,756 millas (aproximadamente 406,770 kilómetros) desde la Tierra, estableciendo un nuevo estándar para misiones tripuladas. Además, en su punto más cercano a la superficie lunar, los astronautas estuvieron a tan solo 4,070 millas del satélite, lo que permitió obtener imágenes de alta precisión de su geografía. Los cráteres y formaciones del lado oscuro quedaron inmortalizados en fotografías que ahora forman parte del legado científico y visual de esta misión.

Una de las imágenes más impactantes capturadas durante el sobrevuelo es una "puesta de Tierra", evocadora de la icónica fotografía "Earthrise" tomada por Bill Anders en la misión Apolo 8 hace casi seis décadas. En esta nueva versión, la Tierra aparece como un tenue globo azul rodeado por nubes brillantes, ocultándose detrás del horizonte lunar lleno de cráteres. Es una vista que nos recuerda la fragilidad y belleza de nuestro hogar en el vasto universo.

Las fotos del lado oscuro de la Luna proporcionadas por Artemis II

La misión Artemis II ya supera récords y ahora también sienta las bases para futuras exploraciones más ambiciosas. Con cuatro astronautas a bordo (Reid Wiseman; Victor Glover; Christina Koch y Jeremy Hansen), esta travesía fue un ensayo crucial para Artemis III, que tiene como objetivo llevar a humanos nuevamente a la superficie lunar en los próximos años . La nave Orión demostró su capacidad para operar en condiciones extremas y su potencial para ser el vehículo que nos lleve más lejos en la búsqueda de conocimiento.

El lado oscuro de la Luna, siempre envuelto en misterio por su inaccesibilidad desde la Tierra, ahora revela sus secretos gracias al espíritu indomable de exploración humana. Artemis II recuerda que el espacio sigue siendo un territorio lleno de preguntas por responder y maravillas por descubrir.