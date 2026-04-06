El dato que impacta: cuántos humanos hay en el espacio mientras Artemis II hace historia

El domingo marcó un momento histórico para la misión Artemis II: la nave Orión, con su tripulación a bordo, ingresó en la esfera de influencia gravitacional de la Luna. Esto significa que, por primera vez en el viaje, la atracción lunar pasó a ser mayor que la de la Tierra, un paso clave rumbo a uno de los hitos más ambiciosos de la exploración espacial moderna.

Desde el centro de control en Houston confirmaron que este evento ocurrió a los cuatro días, seis horas, dos minutos y 54 segundos de misión. En términos simples: la nave dejó de "alejarse" de la Tierra y comenzó a caer hacia la Luna.

Imagen de la Tierra tomada desde la nave Orión

La astronauta Christina Koch también describió el momento desde el interior de la cápsula: explicó que el cambio se percibió con claridad y que, incluso, la perspectiva visual lo evidenciaba. Mientras la Tierra se veía como una media luna desde una de las ventanas, la Luna aparecía mucho más grande desde otro ángulo de la nave. "Es un hito asombroso", aseguró.

Durante la jornada, la tripulación no solo avanzó en la travesía, sino que también realizó una prueba de pilotaje manual y ajustó su plan de observación científica, que incluye la toma de imágenes de la superficie lunar. De hecho, ya compartieron las primeras fotos de la cara oculta de la Luna, a la que describieron como "absolutamente espectacular".

There are no words. pic.twitter.com/W7JRAN8JeJ — Reid Wiseman (@astro_reid) April 5, 2026

La misión tiene como objetivo recopilar datos clave sobre el desempeño de la cápsula Orion, en el marco del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y proyecta un alunizaje tripulado hacia 2028.

En las próximas horas, la nave superará los 400.171 kilómetros de distancia respecto a la Tierra, alcanzando así la mayor distancia recorrida por humanos en la historia. El punto de mayor acercamiento a la Luna está previsto para este lunes alrededor de las 20.

¿Cuántas personas hay en el espacio?

Mientras Artemis II avanza, hoy hay 14 personas en el espacio participando en distintas misiones internacionales.

Por un lado, la Estación Espacial Internacional (ISS), ubicada a unos 400 kilómetros de altura, funciona como un laboratorio científico en órbita y reúne a siete astronautas de distintas agencias como NASA, Roscosmos, JAXA, ESA y CSA. Allí se desarrolla la Expedición 70, con una tripulación internacional enfocada en investigaciones científicas y mantenimiento de la estación: Andreas Mogensen, Jasmin Moghbeli, Satoshi Furukawa, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko, Nikolai Chub y Loral O'Hara son los astronautas.

7 astronautas están en la Estación Espacial Internacional

Por otro lado, la Tiangong, la estación espacial china, alberga a tres taikonautas de la misión Shenzhou-21, que orbitan la Tierra entre los 340 y 450 kilómetros de altura.

Este escenario refleja un momento único: nunca antes hubo tantas misiones simultáneas con humanos en el espacio, mientras programas como Artemis II vuelven a poner a la Luna en el centro de la exploración.