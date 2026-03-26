Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: el clásico que se resiste a envejecer aterrizó en Nintendo Switch 2

Hay juegos que envejecen y otros que, simplemente, se consolidan como referencia. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage pertenece sin dudas a este último grupo. A casi dos décadas de su lanzamiento original, la quinta entrega de la legendaria saga vuelve a escena con una edición que no reinventa la fórmula, pero sí la pule hasta dejarla en su punto más alto. Su llegada a Nintendo Switch 2 no es un simple port: es, en muchos sentidos, una declaración de vigencia.

El desembarco también tiene un valor simbólico. Por primera vez, la franquicia pisa una consola de Nintendo en su línea principal, saldando una deuda histórica y ampliando su alcance a una nueva generación de jugadores. Para entender la importancia de este lanzamiento hay que mirar hacia atrás. Desde su debut en 1993 bajo la dirección de Yu Suzuki, la saga Virtua Fighter sentó las bases del combate en 3D.

Frente al espectáculo de otras franquicias como Street Fighter o Mortal Kombat, su propuesta siempre fue otra: precisión, técnica y realismo. Esa esencia sigue intacta. Con apenas tres botones -puñetazo, patada y guardia- el juego despliega una profundidad que pocos títulos del género han logrado igualar. Cada personaje se siente único, cada combate exige lectura y cada error se paga caro.

La gran novedad de esta edición es el modo World Stage, una incorporación que recupera el espíritu del clásico modo Quest. Aquí, el jugador avanza por distintos escenarios enfrentando rivales controlados por la IA que replican estilos de otros usuarios. El planteo es simple pero efectivo: pelear, subir de rango y desbloquear contenido. Al principio, los combates pueden resolverse sin demasiada estrategia, pero la dificultad escala con rapidez, especialmente en niveles altos.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: el clásico que se resiste a envejecer aterriza en Switch 2

No es un modo revolucionario -repite estructuras y puede volverse reiterativo a largo plazo-, pero cumple un rol clave: ofrecer un espacio para entrenar, experimentar y ganar confianza antes de saltar al competitivo online. Además, la progresión constante y la enorme cantidad de ítems cosméticos aportan un incentivo sostenido. Entre las novedades también aparece Dural como personaje jugable, una incorporación celebrada por los fans... aunque con matices. Su desbloqueo está atado a un DLC pago, una decisión difícil de justificar tratándose de un luchador histórico que ya formaba parte del juego como jefe.

El agregado, lejos de ser un simple bonus, deja al descubierto una de las tensiones habituales de la industria actual: contenido clásico que vuelve, pero bajo nuevas condiciones comerciales. Donde sí hay un salto claro es en el apartado online. La implementación del rollback netcode y el juego cruzado mejora notablemente la experiencia, permitiendo combates fluidos y sin lag perceptible. Sin embargo, la comunidad todavía se muestra reducida, lo que impacta en los tiempos de espera y en la calidad del matchmaking. Encontrar rivales de nivel similar no siempre es posible, un problema que podría resolverse si la base de jugadores crece tras este lanzamiento.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage: el clásico que se resiste a envejecer aterriza en Switch 2

En Nintendo Switch 2, el juego funciona de manera sólida, especialmente en modo dock. En portátil, aparecen algunas limitaciones: leves caídas de rendimiento, pérdida de nitidez y ajustes gráficos más notorios. Nada de esto arruina la experiencia, pero sí deja en claro el costo técnico de adaptar un título exigente a un hardware híbrido. A cambio, la portabilidad ofrece un valor difícil de ignorar: llevar uno de los sistemas de combate más profundos del género a cualquier lugar.

Más allá de sus novedades y ajustes, lo esencial permanece intacto. Virtua Fighter 5 sigue siendo un juego extraordinario. Su sistema de combate, basado en precisión y conocimiento, continúa ofreciendo una experiencia única, lejos de modas pasajeras. World Stage no revoluciona la fórmula, pero la completa. Y en ese equilibrio entre respeto por el legado y adaptación a los tiempos actuales, esta edición encuentra su mayor virtud.