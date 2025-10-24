"27 noches": cuando la libertad se convierte en un campo de batalla

27 noches es una película argentina dirigida por Daniel Hendler que combina el drama con un humor sutil y punzante. La película parte de una premisa tan cotidiana como incómoda: una mujer mayor, Martha Hofmann, es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas, quienes aseguran que ya no está en condiciones de valerse por sí misma. Desde allí, se despliega una historia donde la cordura, el poder y el amor familiar se confunden peligrosamente.

La película propone una mirada profunda sobre la vejez y la autonomía personal. En lugar de caer en el melodrama, Hendler opta por una narrativa que transita entre la ironía y la incomodidad, mostrando cómo las buenas intenciones pueden volverse mecanismos de control.

27 noches de Daniel Hendler

Martha es interpretada con un ímpetu descomunal por Marilú Marini que encarna la resistencia frente a un sistema que infantiliza a los mayores, negándole el derecho a decidir sobre su propio destino.

El personaje del perito judicial, interpretado por el propio Hendler, funciona como un espejo moral. Es el encargado de determinar si Martha está realmente enferma o si es víctima de una maquinaria familiar y social que castiga la disidencia, incluso en la vejez. A través de su mirada, el espectador se convierte también en juez: ¿proteger es cuidar o dominar?

Visualmente, 27 noches apuesta por la sobriedad y no necesita grandes gestos ni artificios; su fuerza está en los diálogos, en los silencios, en los rostros. Hendler construye una atmósfera donde el tiempo parece suspendido, como si los días se repitieran en un ciclo de encierro y sospecha. Esa sensación refuerza la idea de que la libertad de Martha no está en juego solo en la clínica, sino en el modo en que la sociedad percibe la vejez.

27 noches no busca la lágrima fácil ni la denuncia explícita. Es una obra inteligente, incómoda y necesaria, que obliga a mirar de frente un tema que el cine suele esquivar: la dignidad de los últimos años de vida. Su mayor logro es transformar una historia íntima en una reflexión universal sobre la libertad, el miedo a la soledad y la forma en que los vínculos familiares pueden volverse cárceles disfrazadas de afecto.

En definitiva, 27 noches es una película que se siente como un espejo. Recuerda que el paso del tiempo no debería ser una sentencia, sino una nueva forma de independencia. Daniel Hendler logra un equilibrio sutil entre el drama y la crítica, entregando una de las propuestas más humanas y reflexivas del cine argentino reciente.