5 cosas que no te podés olvidar para ir de camping: atención, tomá nota

Con la llegada del verano y por qué no también las vacaciones de invierno, una de las opciones más accesibles para vacacionar es sin dudas el camping. Naturaleza, bosque, árboles, los ruidos típicos alejados a la ciudad y el disfrute al 100% de estar apartado de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la rutina diaria de permanecer dentro de una casa.

Vacacionar en camping

Así como es mucho más económico que cualquier alquiler de departamento, cabaña, hotel o incluso hostel, también hay una realidad y es que requiere de objetos necesarios para poder pasar unas cómodas vacaciones. Por eso mismo, probablemente se necesitan llevar muchas más cosas que lo que se necesita para alojarse en una casa.

Cinco cosas básicas infaltables para ir de camping

1- Principalmente una carpa . La misma puede ser de distintos tamaños y formas dependiendo de la cantidad de personas que vayan a hospedarse en ella y en el mercado, pueden conseguirse económicas como también más costosas. Es muy importante que antes de viajar, sea armada para chequear que estén las varillas en buen estado, las estacas correspondientes, y que no haya ningún tipo de falla estando ya instalados en el camping.

Carpas para acampar.

2- Otra de las claves es una bolsa de dormir . Puede ser más o menos acolchonada, gruesa, abrigada y lo que a cada uno le guste o prefiera. Pero tanto para transportar como a la hora de dormir y de comodidad dentro de una carpa, es preferible tener la llamada bolsa de dormir que una frazada o acolchado que no sólo ocupa mucho más lugar en el bolso, vehículo y hasta en la carpa misma, sino que se hace más complicada de trasladar.

3- El aislante es otro de los objetos necesarios y esenciales para acampar. Si bien el colchón inflable es lo más cómodo para dormir dentro de la carpa, hay una realidad y es que en caso de viajar con poco espacio, tanto el colchón como el inflador ocupan un cierto lugar en el vehículo o bolso a transportar. Por eso mismo, el aislante se vuelve indispensable para poder descansar sin tener que soportar el frío del suelo mismo que da la carpa.

Aislante y bolsa de dormir para descansar en carpa

4- La linterna es algo esencial. Si bien todos o la mayoría de los celulares tienen una, es necesario tener una linterna aparte que sea preferentemente a pila. ¿Por qué? En caso de no tener electricidad, es extremadamente importante tener una linterna para poder iluminar en la noche tanto dentro como afuera de la carpa, sin tener que correr el riesgo de que se agote la batería. Además, en caso de necesitar ahorrar la batería del celular, es un extra poder contar con la linterna.

Linterna para camping.