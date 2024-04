El avance de la tecnológica, el Metaverso y el futuro de los eventos: "Lo virtual va ganando terreno"

Todo se transforma, evoluciona y cambia. Bajo esta premisa es que se maneja Unlock, la empresa que lleva una década como productora integral de eventos y contenidos, y se destaca por su enfoque innovador. "En una industria tan demandante, donde la atención los consumidores y los públicos cada vez son más difíciles de seducir, invertimos constantemente en equipos e investigación para estar a la altura de la iluminación y el sonido. Nos esforzamos por estar a la vanguardia de la tecnología aplicada a la creatividad, ofreciendo soluciones innovadoras que aseguran el éxito de cada evento y activación", sostiene Steve Leiman, Director y CEO de UNLOCK.

Está claro que nos encontramos en una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Todo lo que hoy servía, mañana quedará obsoleto gracias a la aparición de nuevas herramientas que buscan facilitarle la vida al usuario y, de vez en cuando, complican la ex experiencia que puedan llegar a ofrecer las empresas. Ya nada es lo que era y la tantas veces mencionada "normalidad" se modifica casi de manera cotidiana. La innovación como ADN y la tecnología al servicio de la creatividad.

Esto último es el lema de Unlock, que usa la innovación y la tecnología como herramientas para afianzarse en una industria donde cada vez es más difícil seducir. Suena a película de ciencia ficción, a tecnología futurista. Pero la realidad virtual y el Mateverso tienen todo tipo de usos interesantes en nuestro día a día. Y eso mismo intenta implementar esta productora al organizar eventos que van desde entrevistas internacionales hasta charlas presenciales y hasta virtuales.

Con producción de Unlock: James Corden y will.i.am conversan en el marco de "CONVERGE: Seek Reinvention" de Globant.

Según le explicó Leiman a este portal, se fueron "especializando en la parte más de tecnología. audiovisual y de innovación". "Un poco porque creemos que hay un montón de productoras técnicas que tienen tal vez los mismos parlantes, los mismos micrófonos, las mismas luces. Nosotros buscamos el diferencial con toda la parte más tecnológica y audiovisual donde podemos brindar un valor agregado adicional a lo que es la técnica tradicional", destacó.

Esto los llevó a ser elegidos, por ejemplo, por el gigante Globant para muchos de sus eventos del 2021 y hasta trabajaron con el famoso conductor James Corden. "¿Si es cada vez más difícil seducir al público? Sí, está escrito y es en la teoría, sí, afirmativo, pero en la práctica nos pasa que al estar todo el tiempo presentando nuevas tecnologías, nuevas tendencias, en general solemos tener una buena aceptación del público", destacó.

¿Por qué la empresa tiene este objetivo de darle un enfoque innovador a los eventos, en este caso los desfiles que conquistaron la BAFWEEK?

- Somos una productora técnica con equipamiento propio de sonido, iluminación, video y nos especializamos mucho en la parte audiovisual. En Unlock estamos hace un poco más de 10 años en el mercado y nos fuimos especializando en la parte más de tecnología y en la parte más audiovisual e innovación, un poco porque creemos que hay un montón de productoras técnicas que tienen tal vez los mismos parlantes, los mismos micrófonos, las mismas luces.

Nosotros buscamos el diferencial con toda la parte más tecnológica y audiovisual donde podemos brindar un valor agregado adicional a lo que es la técnica tradicional, ¿no? Por ejemplo, ahora en BAFWEEK estuvo el desfile de Kościuszko, como si fue la apertura de la Semana de la Moda de Buenos Aires, y tuvimos una pantalla LED de 240 metros cuadrados donde las más de 100 modelos que desfilaban iban apareciendo en la pantalla con algunos efectos audiovisuales. Entonces, bueno, ahí buscamos ese gran impacto. Hay un montón de clientes distintos y buscamos siempre darles un diferencial.

Hay eventos tal vez más tradicionales donde no te podés mover mucho dentro de lo tradicional de un evento. La verdad es que trabajamos en general con clientes más disruptivos que sí nos permiten jugar un poco con la tecnología. Estamos trabajando mucho con lo que es la inteligencia artificial también, entonces ahí es donde nos permite proponer distintas activaciones o distintas instalaciones para que los eventos sean diferentes unos a otros.

¿Es cada vez más difícil captar la atención de los consumidores y sobre todo seducir al público?

- Sí, digo, está escrito y es en la teoría, sí, afirmativo, en la práctica nos pasa que al estar todo el tiempo presentando nuevas tecnologías, nuevas tendencias, en general solemos tener una buena aceptación del público cuando intervienen nuestras propuestas porque justamente proponemos algo distinto a lo tradicional o a lo ya visto.

¿Crees que la industria de los eventos si quiere seguir sorprendiendo, debe repensar sus horizontes para encontrar mejores formas de conectar a las empresas con las audiencias?

- Mirá, creo que ahora hay una tendencia muy grande a nivel mundial que es la inteligencia artificial, creo que eso va a ser transversal a todas las industrias y no queda de lado fuera, digamos, lo que es la industria del entretenimiento, entonces sí creo que tiene que tener siempre una actualización o algo nuevo que mostrar, más allá de que, bueno, uno va a un show y ve a un gran artista cantando y con una puesta de escenario, de luces muy impactante, pero no quita que haya que tratar de mostrar cosas nuevas para seguir llamando la atención y diferenciándose de lo que uno ya viene viendo después de mucho tiempo.

¿La tecnología, su avance, es el eje principal que usan para darles a sus eventos este enfoque novedoso?

- Nosotros tenemos un departamento de multimedia y uno de investigación y desarrollo, creo que eso es lo que nos hace ser distintos o tener novedades, entonces sí, está sin duda atado a la tecnología como herramienta para mostrar las novedades. En la investigación y desarrollo le hemos vendido a ciertos clientes unos avatars digital twin donde la persona ya no necesita estar presente filmándose en un video, sino que solamente nos pasan un texto y nosotros le entregamos el video de esa persona con su voz y su tono de voz hablándole a un determinado público, entonces antes esa persona que tenía que estar tres veces a la semana grabándose 15 minutos o 20 minutos para distintas audiencias, hoy solamente nos entregan un texto y el público no se da cuenta si es esa persona o es inteligencia artificial. Con lo cual es muy preciso, eso nos llevó mucho tiempo de investigación, sale un producto, un resultado muy eficiente.

¿Qué significó la llegada del Metaverso? Este espacio digital que te permite hacer lo mismo que harías, no sé, en un festival, pero a través de un avatar personalizado

- Creo que hubo una primera instancia de lo que es el Metaverso, un par de años atrás, especialmente cuando fue que se cerraron todas las ciudades, los países del mundo, donde nosotros ya veníamos trabajando, pero ahí hubo un primer salto a lo que fue el Metaverso, donde habían eventos donde grabábamos a un speaker que estaba en Londres, otro en Madrid, otro en Nueva York y los hacíamos conversar entre ellos en un mismo escenario, en un mismo espacio.

Entonces eso fue una primera instancia del Metaverso, fuimos bastante precursores en eso, nos especializamos mucho. Hoy creo que eso se le suma a la capa de la inteligencia artificial como un nuevo agregado, mezclándose empieza a salir como un nuevo desarrollo. Creo que hay todavía mucho por desarrollar y por crecer, ahora con las nuevas gafas de realidad virtual de Apple también hubo un salto cualitativo, entonces creo que estamos en una etapa inicial del Metaverso, de la inteligencia artificial y todos los desarrollos que van a aparecer atrás.

¿Crees que la pandemia facilitó el avance de estas tecnologías?

- Sí, sin duda, así como las plataformas virtuales, las videollamadas... hasta antes de la pandemia casi no se usaban las videollamadas, entonces sí, sin duda aceleró mucho todas estas nuevas tecnologías y dio el puntapié a un universo nuevo, a un Metaverso nuevo y a todo lo que eso abre.

¿Qué rol está jugando ANLAC en esta evolución de las experiencias virtuales?

- Debemos ser de las primeras productoras, no me animo a decir la primera, pero sí de las primeras productoras que estamos trabajando con desarrollo de inteligencia artificial en lo que es producción de eventos o instalaciones o activaciones, con lo cual creo que estamos ahí un poco liderando y a la cabeza de lo que es estas nuevas tecnologías, ya sea realidad virtual, donde hemos desarrollado algunos escenarios para clientes que se ponen el casco y juegan.

Ahora estamos haciendo mucho evento presencial pero seguimos haciendo muchos eventos, ya sean híbridos que es cuando convive un público presencial con un público remoto o virtual y también siguen existiendo eventos 100% virtuales, entonces nos especializamos mucho en el streaming y muchas veces hacemos eventos justamente híbridos donde buscamos también darle una vuelta de tuerca para que el asistente virtual que está tal vez en una pantalla de una computadora no se aburra.

Entonces ahí le damos un contenido adicional a veces distinto al que pasa en lo presencial para que pueda convivir lo presencial con lo que está sucediendo en un estudio, en un salón o en un evento y al híbrido, al virtual le sumamos a veces o un speaker o un host que lleva adelante el evento virtual y eso convive en conjunto. Entonces tenemos ahí el mix de estos escenarios digamos.

¿Dentro del país es más o menos redituable trabajar?

- Hasta ahora, como venía la situación, dentro del país era menos redituable, hoy con un dólar tan parejo empieza a ser bastante parecido a nivel rédito trabajar en el país que trabajar afuera, justo vengo hace dos semanas de producir un evento en Austin, Texas, para 700 personas dentro del marco de un festival que se llama South by Southwest, es uno de los festivales de innovación más grandes del mundo, donde hacemos una producción general ahí desde la técnica, la seguridad, la gráfica, cartelería, vídeo y foto, así que bueno, viajamos bastante ya sea a Latinoamérica y a veces Estados Unidos y alguna que otra vez a Europa, y hacemos a veces eventos virtuales y también a veces eventos presenciales en el exterior, hoy se empieza a empatar el rédito o la rentabilidad que te puede dejar un evento local que un evento internacional.

¿Crees que es hora de mudar el ámbito físico al digital o todavía pueden ir de la mano los dos?

- No, yo creo que todavía van de la mano, no me imagino algo 100% virtual, pero sí existe desde las reuniones que antes eran siempre presenciales y ahora hay un mix entre presencial y virtual, creo que eso se traslada a un montón de ámbitos, ya sean los eventos, ya sean las reuniones, distintos ámbitos donde existe lo híbrido que es un mix tal vez entre lo virtual y lo presencial.

¿Crees que lo virtual nunca va a desplazar a lo físico, digamos?

- No en el corto plazo, sí creo que lo virtual va a ir ganando terreno porque cada vez la gente tiene que ser más eficiente, rendir más, performar más, entonces tal vez lo que tardabas en ir al centro a una reunión de 40 minutos pero viajabas una hora y media, y bueno ahora es hora y media, si haces la reunión virtual te quedas en tu oficina trabajando, entonces sí creo que con el tiempo lo virtual va a seguir ganando terreno porque aparte de la tecnología virtual va a ir desarrollándose cada vez y evolucionando mejor pero no va a dejar de existir por lo menos en el corto y mediano plazo lo presencial.