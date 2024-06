Falleció Nancy Mackenzie, voz intérprete de Marge Simpson: dolor mundial

El martes comenzó de manera gris y con una noticia sumamente triste: falleció Nancy MacKenzie. Probablemente su nombre de pila no es el que conmociona fuertemente, sino más bien su otro nombre, que quedará para siempre en la historia de la televisión y de los comics en cualquier parte del mundo: Marge Simpson.

Nancy MacKenzie, voz intérprete de Marge Simpson.

MacKenzie falleció el viernes 14 de junio a sus 81 años de edad. Si bien se desconocen las causas, de hecho, sus redes sociales ya fueron cerradas por parte de sus allegados para que no pueda haber comentarios, ni pistas de lo que fueron sus últimos meses de vida. La actriz fue despedida por sus compañeros de trabajo que dieron a conocer la noticia el martes por la mañana.

Indudablemente, Nancy permanecerá en el corazón y en la mente de millones de personas por haber formado parte de uno de los mayores éxitos televisivos: Los Simpson. Fue ella quien le dio vida y voz a Marge durante 15 temporadas y también, una de las encargadas de que aquella serie siga rondando y captando la atención de todos como si fuese la primera vez de su emisión.

Las encargadas de dar a conocer la triste noticia fueron Claudia Motta, voz de Bart y Patricia Acevedo, voz de Lisa, mediante sus redes sociales. "Con profundo dolor anunciamos las hijas Simpson, Lisa y Bart, el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mackenzie). Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. Siempre juntos en nuestros hermosos viajes, Nancy. Te vamos a extrañar siempre".

Además de ellas, Humberto Vélez, quien le dio voz a Homero Simpson en Latinoamérica, también realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram despidiendo a quien fue, dentro de la serie estadounidense, su esposa durante 15 temporadas y con quien más momentos compartió.

La despedida de Humberto Vélez, voz de Homero a Nancy MacKenzie.

"Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos", escribió, junto a tres imágenes de los cuales fueron partícipes en diversos eventos.

En cuanto a su labor dentro de Los Simpson y todo lo que generaron en la serie, expresó: "Gracias por las risas, los debates, las confidencias. Gracias por transitar conmigo esta parte la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge. Gracias, Nancy Mackenzie".

La vida de Nancy Mackenzie

La intérprete nació el 6 de diciembre de 1942 en Lima, capital de Perú, y falleció el 14 de junio a sus 81 años, aún no se sabe en dónde ni de qué manera. A sus 22 años, emigró desde su lugar de origen hacia la ciudad de México para adquirir la nacionalidad y pasar el resto de su vida allí mismo.

Nancy MacKenzie, voz intérprete de Marge Simpson

En el año en que le llegó la propuesta de ser la voz de Marge Simpson para la traducción y emisión en Latinoamérica dado el éxito televisivo de Estados Unidos, Nancy en primera instancia, respondió un rotundo no. ¿Los motivos? No le agradaba el perfil ni le parecía vistoso de ver el personaje para ponérselo en su piel.

"Cuando observé el peinado tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije: 'Con mi voz y esa cara no'. Sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo", declaró y agregó ante diversos medios de comunicación de Perú: "Ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar".

Marge Simpson

Si bien su labor más conocido fue el de ser la voz de Marge Simpson, por el largo tiempo que duró y todo lo que ocasionó la serie a nivel mundial, también interpretó la voz de Trinity en Matrix y Matrix Reloaded, Sailor Galaxia en Sailor Moon, Sailor Stars y la voz de Daphne Blake de la franquicia de Scooby-Doo para la serie Los 13 fantasmas de Scooby-Doo.