Juan Gómez-Jurado: el fenómeno literario que conquistó a millones de lectores con Reina Roja y un sin fin de éxitos más

El escritor español Juan Gómez-Jurado se consolida como uno de los autores más populares del thriller contemporáneo en habla hispana. Con un estilo ágil, cinematográfico y plagado de giros inesperados, sus novelas conectan tanto con los lectores habituales del género como con quienes se acercan por primera vez al mundo del suspenso.

Nacido en Madrid Gómez-Jurado comenzó su carrera como periodista antes de dedicarse de lleno a la literatura. Su primera gran irrupción llegó con Espía de Dios (2006), un thriller ambientado en el Vaticano que marcó el tono de lo que sería su obra: ritmo trepidante, personajes intensos y tramas que rozan la frontera entre la razón y el caos.

Juan Gómez-Jurado

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con la Trilogía Reina Roja, compuesta por Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. En ellas, el autor presenta a Antonia Scott, una mente brillante con un pasado oscuro, y a Jon Gutiérrez, un policía vasco con un corazón más grande que su expediente. La química entre ambos y la narrativa adictiva de Gómez-Jurado transformaron la saga en un fenómeno editorial, con millones de ejemplares vendidos y una adaptación audiovisual en Prime Video que amplió aún más su alcance, brindándole a sus seguidores todo lo que necesitaban para hacerse más fans del escritor que también fue parte de la producción de serie, dejando en claro que quería que fuese igual al libro.

Tras el éxito de la trilogía, el escritor amplió su universo narrativo con títulos como Todo Arde, Todo vuelve y Todo muere, manteniendo su sello característico: personajes complejos, dilemas morales y una mirada crítica sobre el poder, la justicia y la redención. Actualmente está trabajando en un nuevo título en que sus lectores están sacando sus propias conclusiones alegando que tiene que ver con Reina Roja, sin embargo el escrito dice que es un libro independiente, pero que siempre algún guiño van a encontrar con respecto a sus otras obras

"Todo Arde", el nuevo thriller de Juan Gómez-Jurado

BigBang tuvo el agrado de participar en una charla con Juan Gomez-Jurado donde dio algunos detalles de su nuevo proyecto y también pudimos preguntarle sobre sus éxitos y fracasos como también sobre su pasión por los superhéroes en especial Superman.

La charla completa con Juan Gómez-Jurado

¿Cómo te trata la Argentina?

-Estupendo, he probado el dulce de leche, la medialuna, me queda probar el vacío de ternera y tengo muchas expectativas.

¿Cómo manejas el éxito y el fracaso de algún libro?

-Yo llevo 20 años, que se cumplen en febrero del año que viene y he tenido libros que han sido éxitos, ninguno como Reina Roja obviamente. Después he tenido éxitos pequeños, fracasos grandes, en realidad lo que aprendes durante todo este proceso y este camino es que todos los libros que has vendido no te escriben ni una sola línea del siguiente libro. Es si se quiere decir una lección de humildad o de realismo, escribir sigue siendo un trabajo solitario hayas escrito 20 libros o 50.

¿Te imaginás escribiendo algo para superhéroes?

-Me gustan mucho. El tema es la credibilidad. Leyendo varios cómics por ejemplo Woman of Tomorrow (me gusta mucho Tom King) o Scott Snyder con La corte de los Búhos, me doy cuenta de que es algo que puedo disfrutar pero que no me creo capaz de hacer como creador, porque creo que aunque sea algo que como lector ame, pero no me veo capaz de escribirlo, porque lo disfruto viéndolo.

¿Si te piden hacer una historia de superhéroes?

-Lo haría, pero no me veo creando un superhéroe en un universo fantástico, no creo ser bastante buen escritor para hacerlo. Si escribiera una historia de Batman pero centrada en Alfred, me gustaría mucho. Escribiría una historia para Batman que sería así: el día en que Batman decide que va a destruir a Arkham, Batman quiere volarlo con todo adentro porque se volvió loco.

¿Por qué tienen que leer tus libros?

-Yo amo leer y amo los libros, el thiller, el misterio y no te voy a recomendar que leas uno de mis libros, te voy a recomendar que leas, que leas mucho y disfrutes mucho de leer que es lo mejor que se puede hacer, es el placer mas grande que hay en la vida , al final la comida desaparece, el sexo desaparece, pero el placer intelectual queda y es la mejor manera de vivir otras vidas . Si les apetece dar una oportunidad a la Reina Roja es muy divertido.

Hoy, Juan Gómez-Jurado no solo es un autor de best sellers, sino una figura que redefine el thriller iberoamericano, logrando que cada lanzamiento se convierta en un auténtico acontecimiento literario.