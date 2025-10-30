PlayStation Plus libera tres joyas para noviembre: EA Sports WRC 24, Stray y Totally Accurate Battle Simulator

PlayStation Plus renueva su catálogo y noviembre llega con una selección imperdible para todos los gustos. Desde una aventura felina en una ciudad cibernética hasta la adrenalina de las carreras más realistas, pasando por batallas absurdas y llenas de humor.

A partir del 4 de noviembre y hasta el 1 de diciembre, los suscriptores podrán descargar sin costo adicional Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator.

EA Sports WRC 24 (PS5)

El nuevo título oficial del Campeonato Mundial de Rally de la FIA llega a PlayStation Plus con todo su realismo y profundidad. Creado por el equipo detrás de la saga DiRT Rally, EA Sports WRC 24 ofrece una experiencia de conducción completa, con autos de las categorías WRC, WRC2 y Junior WRC, y todos los pilotos, equipos y diseños oficiales de la temporada 2024.

El juego incluye modos Carrera, Campeonato, Contrarreloj, Multijugador con juego cruzado y un Creador de autos de rally que permite diseñar tu propio vehículo. Además, el modo Momentos te invita a revivir —o cambiar— los eventos más memorables del campeonato.

Stray (PS4, PS5)

Uno de los juegos más queridos de los últimos años regresa como parte del servicio. En Stray, el jugador se convierte en un gato callejero perdido en una ciudad cibernética decadente. Deberá explorar sus callejones iluminados por neón, resolver acertijos y descubrir los secretos que esconde este mundo olvidado.

Desarrollado por BlueTwelve Studio, un pequeño equipo del sur de Francia "compuesto por gatos y unas pocas personas", el título combina una estética impresionante con una historia emotiva y una jugabilidad única.

Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5)

Si preferís el caos y la diversión, Totally Accurate Battle Simulator (TABS) es la opción ideal. Este peculiar simulador de batallas permite liderar ejércitos de guerreros tambaleantes y enfrentarlos en combates tan absurdos como hilarantes. Hay disponibles más de 100 unidades diferentes, crear las propias y hasta desafiar a otros jugadores en el modo multijugador online. Su sistema de físicas exagerado convierte cada batalla en un espectáculo impredecible.