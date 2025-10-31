Noche de sustos: tres películas de terror de 2025 para ver este Halloween

Llega la noche más esperada por los fanáticos del miedo, y nada mejor que disfrutarla con películas escalofriantes y, este 2025 trajo una nueva ola de películas de terror que mezclan horror clásico, suspenso psicológico y sangre en abundancia.

BingBang recomienda tres opciones imperdibles para maratonear este Halloween.

Sinners (HBOMAX)

En esta historia de horror gótico ambientada en el sur de Estados Unidos, dos hermanos regresan a su pueblo natal sólo para descubrir que un antiguo pacto de sangre sigue vigente. Vampiros, fanatismo religioso y secretos familiares se mezclan en una cinta que recupera el espíritu del terror clásico con una estética moderna y poderosa.

Oscura, elegante y con un trasfondo social muy presente, "Sinners" es perfecta para los que prefieren un miedo más atmosférico, donde lo sobrenatural se cruza con lo humano.

Destino Final: Lazos de Sangre (HBOMAX)

La muerte vuelve a cobrar lo que le pertenece. Esta nueva entrega de la saga retoma el concepto original, pero con un giro: la protagonista descubre que su familia estuvo involucrada en los primeros accidentes que dieron origen a la maldición. Escenas impactantes, efectos renovados y ese humor negro que caracteriza a la franquicia hacen de esta película una opción segura para una noche de sobresaltos y diversión.

La hora de la desaparición (HBOMAX)

Esta película combina el terror psicológico con una atmósfera de suspense intenso, explorando temas como la culpa, el pánico colectivo y lo inexplicable. En una tranquila comunidad, 17 niños de una misma clase desaparecen misteriosamente de la noche a la mañana, todos excepto uno. La desaparición ocurre exactamente a la misma hora y sin explicación aparente. Desesperados por respuestas, los padres, la maestra de los niños y las autoridades se enfrentan a un miedo creciente e incontrolable.