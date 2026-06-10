La vendetta del Grupo Clarín con "La Llama que Llama": la publi que se volvió viral y que apuntaría a Adorni

En pleno entretiempo del amistoso entre Argentina e Islandia, el Grupo Clarín decidió resucitar a La Llama que Llama, esa icónica campaña de los finales de los '90 que alguna vez hizo reír con su humor absurdo y sus frases pegajosas. Sin embargo, esta vez, la risa vino acompañada de un dejo de ironía política que nadie pudo pasar por alto.

La publi, en su versión 2026, trae a las simpáticas llamas en un diálogo aparentemente inofensivo: "¿Qué promesa hiciste si salimos campeones, bebé?" pregunta una llama. La respuesta, con un tono entre jocoso y picaresco, fue tan simple como demoledora: " Declaro la casa en el country ".

Manuel Adorni

Casualmente, ese mismo día se conoció que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, había solicitado acogerse al régimen de "inocencia fiscal" para regularizar su patrimonio... El mismo patrimonio que está bajo la lupa por sospechas de enriquecimiento ilícito.

La sincronía entre el lanzamiento del spot publicitario y la noticia judicial fue tan perfecta que parecía diseñada por un guionista con un sentido del humor macabro y aunque tal vez los creativos detrás de la publicidad probablemente no tenían ni idea de que su obra coincidiría con uno de los escándalos políticos más comentados del momento, la coincidencia fue suficiente para desatar un huracán de memes, comentarios y teorías conspirativas en las redes sociales.

Pero esto no termina aquí porque el relanzamiento de La Llama que Llama resucitó el humor noventoso, sino que también encendió el fuego de una relación cada vez más tensa entre el Grupo Clarín y el gobierno de Milei y así, esa relación se transforma en un campo de batalla donde las investigaciones periodísticas sobre Adorni y su entorno familiar se multiplican.

Lo cierto es que, intencionado o no, la publicidad logró lo que pocas consiguieron: convertirse en un fenómeno viral y dejar a los políticos cercanos a Javier Milei en el ojo del huracán. Mientras tanto, Manuel Adorni sigue sin dar explicaciones convincentes sobre su súbito ascenso patrimonial, y Bettina Angeletti espera que su solicitud de "inocencia fiscal" le permita regularizar su situación sin mayores inconvenientes.