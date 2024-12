Ranking 6 de pelis clásicas imperdibles para Navidad

Mientras muchos están cenando y brindando en familia, hay otros que desde su trabajo con su celular o desde la comodidad de su casa , se dedican como tradición a ver películas navideñas que ya son clásicos para ver en familia.

Por este motivo, disfrutar de una buena película, encierra una magia especial que conecta con las emociones, la calidez y las tradiciones del hogar.

El Grinch de Jim Carrey

Entonces, ver películas navideñas hace "escaparnos" del ritmo acelerado de la vida cotidiana, especialmente durante las fechas festivas donde todo son preparativos, despedidas y compromisos. Al dedicar tiempo a una historia navideña creamos el espacio perfecto para relajarnos y sumergirnos en un mundo de esperanza, alegría y optimismo.

No dejamos de pensar que las fiestas son para pasar un momento de amor en familia, este 24 y 25 de diciembre no olvides incluir en tu lista una película que te haga sentir que todo se puede gracias a la magia de la Navidad, porque más allá de la pantalla, estas historias nos invitan a vivir y compartir la alegría de seguir estando vivos. BigBang recomienda las mejores películas para que veas nuevamente y si no las viste, no pierdas tiempo en otras que no valen la pena.

Clásicos Navideños

"Mi Pobre Angelito", de 1990

Por qué elegirla . Una comedia familiar llena de humor y espíritu navideño.

"El Grinch", del 2000

Por qué elegirla . Jim Carrey en un papel inolvidable como el gruñón Grinch.

"Milagro en la Calle 34", de 1994

Por qué elegirla . Una tierna historia sobre la fe y el espíritu navideño.

"¡Qué Bello Es Vivir!", de 1946

Por qué elegirla . Un clásico atemporal que celebra la bondad y la importancia de la familia.

"El Expreso Polar", de 2004