La tecnología en la educación: "La inteligencia artificial debe liberar al docente, no sobrecargarlo"

La tecnología viene transformado el panorama educativo en las últimas décadas, pero en Educaria, empresa especializada en el desarrollo de software para instituciones educativas, la premisa es clara: la verdadera misión de la tecnología es servir al docente, no reemplazarlo. En una entrevista exclusiva con BigBang , Lucas Pereyra Iraola, vocero de la compañía, compartió su visión sobre cómo las herramientas digitales pueden revolucionar la educación al liberar a los docentes de las tareas administrativas, permitiéndoles concentrarse en su propósito principal: educar. "La tecnología viene a facilitarle a la pedagogía el valor de implementarla", advirtió.

La tecnología debe trabajar para el docente"

Pereyra Iraola comenzó la charla remarcando que la tecnología nunca debe amenazar la labor pedagógica. "Es fundamental que la tecnología trabaje para el docente, no que el docente se convierta en un operador de la tecnología," afirma. En su opinión, las herramientas digitales deben facilitar procesos, como la carga de datos o la comunicación con los padres, que suelen consumir tiempo valioso, dejando a los docentes más espacio para dedicarse a la enseñanza.

En este contexto, Educaria desarrolló Alexia, una plataforma que integra gestión administrativa y comunicación educativa. "Con Alexia, los docentes pueden automatizar tareas como la toma de asistencia o la generación de informes académicos. Esto les permite enfocarse casi completamente en los estudiantes," explica Pereyra Iraola y agrega: "El objetivo es devolverle al docente tiempo para que ese docente cumpla la misión que lo convoca, que es educar y ayudar a los niños a desarrollarse".

Tecnología y pedagogía: un equilibrio necesario

Uno de los grandes desafíos, según el vocero de Educaria, es mantener un balance entre tecnología y pedagogía. "La tecnología debe complementar al docente, no reemplazarlo. La empatía, la comprensión de las emociones y las necesidades específicas de cada estudiante son aspectos irremplazables del rol del docente", subraya y añade: "El docente no puede ser reemplazado nunca, por un tema de la capacidad humana, la capacidad de empatizar, de entender las emociones, de entender a los niños desde puntos donde los sistemas binarios no comprendan, como una reacción que puede llegar a tener un chico que necesita otro tipo de atención dentro del aula".

Es crucial que la tecnología esté al servicio del docente y no al revés.

Educaria apuesta por un diseño modular de sus soluciones, adaptándolas a las necesidades particulares de cada institución. "Creo que la tecnología va a potenciar al docente, permitiéndole disponer del tiempo que hoy invierte en procesos administrativos, de carga de información, de carga de datos, a que eso llegue a un curso más ágil y que el docente pueda enfocar casi el 100% de su tiempo en los niños", expresó.

En América Latina, la diversidad socioeconómica y de infraestructura plantea retos adicionales para la implementación de tecnología educativa. "En zonas rurales sin conectividad o en escuelas con recursos limitados, la tecnología puede parecer inalcanzable. Sin embargo, soluciones como Alexia están diseñadas para ser accesibles y adaptables, ofreciendo módulos que se ajustan a las necesidades específicas de cada institución," comentó Pereyra Iraola.

Pese a estas barreras, el impacto positivo de estas herramientas es evidente en las comunidades donde ya se han implementado. Pereyra Iraola destacó cómo Alexia ha mejorado la comunicación entre docentes, estudiantes y padres, generando una comunidad educativa más conectada y colaborativa. "Las diferencias sociales que hay tanto en Argentina como Latinoamérica hacen que un colegio no pueda implementar esta herramienta por falta de acceso a conectividad, por ejemplo", explicó.

Y siguió: "Mientras aquellos colegios o lugares que son de una realidad socioeconómica distinta, y por ejemplo en una sala de computadoras tienen una sola máquina, o no todos cuentan con la posibilidad de tener un celular con datos, o no conocen lo que es la tecnología porque sus padres o generaciones anteriores no se han desarrollado en ambientes con tecnología, entonces la incorporación del conocimiento y el desarrollo es más difícil".

Inteligencia artificial: un aliado en el aula

La inteligencia artificial (IA) también juega un rol crucial en el futuro de la educación, aunque no está exenta de controversias. "La IA no es una amenaza, sino un complemento. Puede desafiar a los estudiantes y a los docentes a pensar críticamente, ayudándonos a explorar nuevas formas de enseñanza," afirma Pereyra Iraola. Sin embargo, también advierte sobre la necesidad de educar a los docentes en el uso de estas herramientas para maximizar su potencial. "La inteligencia artificial es un desafío que es necesario comprender. Hay muchas personas que piensan que es una amenaza, no solo para los docentes", remarcó.

De acuerdo con su visión, la IA es una "herramienta que viene a complementar y a desafiarnos desde el lugar donde estamos para aprender, trabajar y enseñar". "La inteligencia artificial es un asistente que trabaja para uno, para que la utilice, entonces nuestro desafío está en aprender a utilizarla de la mejor manera. En un entorno digital cada vez más demandante, Educaria busca devolver el protagonismo al docente. "Los docentes no son operadores de planillas ni gestores administrativos. Son educadores que transforman vidas. Nuestro objetivo es ofrecerles herramientas que simplifiquen su trabajo", afirmó Pereyra Iraola.

Lucas Pereyra Iraola, vocero de Educaria

Al mismo tiempo, destacó que la tecnología llegó para permitirles a los docentes "enfocarse en lo que realmente importa". "En la tecnología siempre hay gente que está más satisfecha que otras. Siempre hay desafíos y nuevas necesidades. Porque cuando hay y se soluciona un problema, aparecen otros. Con iniciativas como Alexia, Educaria está liderando el camino hacia una educación más eficiente y centrada en las personas, con la mira puesta en el futuro y de la mano de estas nuevas herramientas. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, cuando la IA está bien implementada, puede ser una aliada poderosa para la enseñanza.