El caso FlyDubai al cine: 3 películas sobre accidentes aéreos que mantuvieron al público al borde del asiento

El cine encontró en los accidentes aéreos uno de los escenarios perfectos para construir historias de supervivencia, tensión y desesperación que lamentablemente pasaron de la ficción a la realidad. Desde pilotos que se quieren asesinar a tomar decisiones en cuestión de segundos, hasta pasajeros obligados a luchar por sus vidas, estas películas lograron transformar una tragedia en grandes historias cinematográficas que no escapan de la realidad.

El reciente incidente protagonizado por un avión de FlyDubai volvió a poner en escena uno de los grandes temores de cualquier pasajero: que una situación inesperada transforme un vuelo normal en una emergencia a miles de metros de altura. Según las primeras informaciones que se dieron a conocer uno de los pilotos atacó al otro y la aeronave llegó a perder cerca de 5.000 metros de altitud en pocos segundos. La tripulación y varios pasajeros lograron intervenir, y el avión finalmente fue desviado y aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

FlyDubai

La situación parece salida directamente de una película y Hollywood convirtió en varias oportunidades los accidentes y emergencias aéreas en historias capaces de generar tensión durante prácticamente toda la película.

Aunque existen muchísimas producciones vinculadas a accidentes de avión, algunas consiguieron destacarse especialmente por su repercusión y por la respuesta del público y BigBang las recuerda.

La sociedad de la nieve - Netflix

Dirigida por J. A. Bayona, esta película reconstruye la tragedia de Los Andes, ocurrida en 1972, cuando un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en la cordillera.

Los sobrevivientes quedaron aislados en una de las zonas más inhóspitas del planeta y tuvieron que enfrentar temperaturas extremas, la falta de alimentos y condiciones físicas límite mientras esperaban ser rescatados.

La sociedad de la nieve

La película está basada en hechos reales. La sociedad de la nieve se concentra en la lucha colectiva por sobrevivir y en los vínculos que se forman entre los pasajeros durante la tragedia y fue un éxito internacional con múltiples reconocimientos y obtuvo dos nominaciones a los premios Oscar: mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería. Al día de hoy se sigue hablando del tema, estando latente en los sobrevivientes.

Sully: Hazaña en el Hudson - HBOMAX

Tom Hanks volvió a ponerse al frente de una historia relacionada con la aviación. Dirigida por Clint Eastwood, Sully recrea el caso del capitán Chesley "Sully" Sullenberger, quien en 2009 logró realizar un aterrizaje de emergencia sobre el río Hudson después de que su avión perdiera los dos motores poco después de despegar; a bordo viajaban 155 personas y todas sobrevivieron.

Sully: Hazaña en el Hudson

La película no se limita a mostrar los minutos de tensión dentro del avión, también explora la investigación posterior y la presión que enfrentó el piloto, mientras las autoridades intentaban determinar si su decisión había sido realmente la única alternativa posible dejando en evidencia que el piloto podría ser el gran culpable.

Con Tom Hanks como protagonista, Sully consiguió una importante respuesta del público y terminó recaudando aproximadamente 244 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto cercano a los 60 millones, nuevamente un éxito total y rotundo del aclamado Hanks.

El vuelo - Prime Video

Denzel Washington protagonizó este thriller dirigido por Robert Zemeckis, que presenta una situación mucho más oscura y tensa. La historia sigue a Whip Whitaker, un piloto que consigue realizar un aterrizaje de emergencia después de que su avión sufra una catastrófica falla durante el vuelo.

El problema es que, aunque inicialmente es considerado un héroe por haber salvado a prácticamente todos los pasajeros, la investigación posterior comienza a revelar aspectos de su vida que pueden cambiar completamente la percepción sobre lo ocurrido.

El vuelo

El vuelo recaudó alrededor de 161 millones de dólares en todo el mundo y consiguió además una nominación al Oscar para Denzel Washington por su interpretación dándole un impulso no solo a la carrera de Washington sino también al cine del género.

A diferencia de otras películas de accidentes aéreos, la historia utiliza el desastre como punto de partida para hablar también de responsabilidad, adicciones, culpa y las consecuencias de las decisiones tomadas antes de subir al avión.

Tres películas, tres formas de vivir una tragedia y tres formas de pasar el fin de semana a puro suspenso de aviones ya que La sociedad de la nieve, Sully y El Vuelo utilizan los accidentes aéreos de maneras muy diferentes. Una apuesta por la supervivencia, otra por la reconstrucción de un hecho real y la tercera por un drama personal cargado de tensión. Lo que tienen en común es que demostraron que una catástrofe aérea puede ser mucho más que una sucesión de explosiones y escenas de acción: también puede convertirse en una historia sobre la supervivencia, las decisiones humanas y las consecuencias de estar al límite.