Petri cuestionó las críticas por la compra de los F-16: "Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza"

El ex ministro de Defensa Luis Petri cuestionó a quienes criticaron la compra de 25 F-16 a Dinamarca, destacó la gestión como la compra "más importante de los últimos 40 años de las Fuerzas Armadas" y apuntó contra quienes cuestionaron la transacción: "Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza". Además remarcó que el kirchnerismo destrató a los militares.

"A mí la verdad que las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado, porque ellos demonizaban a las Fuerzas, ellos las destrataban, ellos las desfinanciaron, y ¿qué compraron?", se preguntó Petri en una entrevista que brindó a TN y al periodista Jonathan Viale. Allí defendió el "salto tecnológico de 30 años, por lo menos" que se logró a partir de la compra que significó una "disuasión efectiva, no de cotillón".

En ese sentido celebró "tener el control y vigilancia" del espacio aéreo argentino, ya que el país "había desprogramado sus Mirage (aviones de combate) en el año 2015". "No teníamos ningún avión supersónico, teniendo en cuenta que tenemos el octavo país más extenso del mundo", señaló. "La verdad que el kirchnerismo que explique por qué no compró absolutamente nada. Tuvieron muchísimo sesgo ideológico con las Fuerzas Armadas", añadió.

"El presidente (Javier Milei) ha sido muy claro y a la hora de respaldarlas, no es solamente con memoria concreta, no es solamente con los abrazos, no es solamente con lo simbólico, sino también equipándolas, con los Strikers al ejército, que acaban de llegar los primeros cuatro y van a llegar cuatro antes de que termine el año", argumentó.

Luis Petri preparado para subir a un F-16.

Petri apuntó con su respuesta a las críticas que hizo el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. "Estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos. No lo hicieron", rechazó. "Los JF-17 se han fabricado ciento cuarenta y cinco en el mundo. Los F-16 se han fabricado más de cuatro mil quinientos. Tres mil seiscientos se encuentran volando. ¿Sabés quién tiene ochocientos? Nada más y nada menos que la principal potencia militar del mundo: Estados Unidos. Más de veintiséis países utilizan los F-16. No hay discusión posible. Están modernizados", agregó.

En relación a los cuestionamientos porque las compras tienen 45 años explicó que "la vejez de un avión no se mide por los años, se mide por la modernización, por la aviónica y por las horas de vuelo remanente". Sobre que no tienen independencia para llegar a las Islas Malvinas detalló que no es la idea invadir nada y que la intención es que vigilen los cielos y recursos argentinos.