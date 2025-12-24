Cierre exprés, despidos y aprietes: otra fábrica que baja la persiana en la Argentina del ajuste

El portón se cerró sin aviso y del otro lado quedaron 40 historias laborales abruptamente interrumpidas. Así fue el final de una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos en la ciudad de Córdoba, que bajó sus persianas de manera repentina y despidió a la totalidad de su personal, sin diálogo previo, sin negociación y sin respetar los procedimientos legales básicos. El episodio, lejos de ser un hecho aislado, vuelve a encender alarmas sobre el estado de la industria nacional y el retroceso de las garantías laborales. Según denunciaron los trabajadores y el sindicato del sector, la empresa avanzó con el cierre de forma unilateral.

La clausura repentina de una planta de neumáticos en Córdoba dejó a 40 trabajadores en la calle

De acuerdo con las denuncias, lo hizo con escribanos y seguridad privada en la puerta, en una escena más cercana a un desalojo que a un proceso administrativo regular. "Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales", resumió Miguel Díaz, delegado sindical, al describir una modalidad que -afirman- vulnera derechos elementales consagrados en la legislación vigente. La situación se tensó aún más durante la permanencia pacífica de los operarios dentro de la planta.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial. "Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo", relató. El episodio dejó al descubierto un uso del aparato judicial que, según el gremio, funcionó como herramienta para imponer un cierre resistido.

La historia de la planta no comenzó en el conflicto. Durante años operó como un emprendimiento industrial de escala media, orientado al mercado interno y con una dotación estable de trabajadores. Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron la inestabilidad, las interrupciones productivas y los problemas financieros. Los atrasos salariales, las suspensiones y los cambios en las condiciones laborales se volvieron recurrentes, al punto de requerir la intervención del Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad. Nunca, aseguran los delegados, se presentó un plan de crisis formal ni se informó un proceso de cierre o reconversión.

Para los trabajadores, el desenlace fue la culminación de un vaciamiento progresivo: menos inversión, producción intermitente y una incertidumbre permanente que terminó en despidos masivos ejecutados de un día para el otro. Incluso con la conciliación obligatoria dictada y las cesantías declaradas ilegales, la empresa mantuvo la planta cerrada y sin representantes que dieran explicaciones, profundizando el conflicto laboral y judicial.

El caso se inscribe en un escenario más amplio y preocupante. Diciembre volvió a llegar con fábricas cerradas, suspensiones y despidos que no se toman vacaciones. En la industria del calzado, por ejemplo, en los últimos dos años cerraron más de 100 plantas y unos 10.000 trabajadores perdieron su empleo. La apertura indiscriminada de importaciones, el contrabando y el avance de plataformas digitales chinas como Shein y Temu aparecen entre los factores que explican el derrumbe de la actividad.

A lo largo de 2025 se confirmó la profundidad de la crisis. El Grupo Dass cerró su planta en Coronel Suárez y despidió a 360 trabajadores que producían para marcas como Adidas, Asics, Umbro y Fila. El impacto fue devastador para la economía local. "Esto implica una debacle total para nuestra economía", advirtió el intendente Ricardo Moccero, reflejando una preocupación que se repite en cada ciudad golpeada por cierres industriales.

Los números acompañan el deterioro: la producción de calzado cayó de 120 millones de pares en 2023 a 100 millones en 2024, y para fines de 2025 las proyecciones más optimistas hablan de apenas 80 millones. Frente a este panorama, muchas empresas apelan a suspensiones, adelantos de vacaciones y despidos, hasta llegar al cierre definitivo. En Córdoba, los trabajadores despedidos realizaron cortes y protestas para visibilizar la situación, acompañados por organizaciones gremiales, sociales, docentes y universitarias. El SUTNA nacional denunció los hechos y convocó a un paro provincial inmediato, en paralelo al reclamo paritario del sector, ante la gravedad del caso y el incumplimiento de la conciliación obligatoria. Mientras el conflicto sigue abierto, la postal es clara: fábricas que cierran sin explicación y derechos laborales vulnerados.