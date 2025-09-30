Octubre arranca con una nueva ola de aumentos que golpea el bolsillo y pone presión sobre la inflación

El inicio del décimo mes del año llega acompañado de una batería de incrementos en servicios y bienes esenciales que incidirán directamente en el gasto de las familias argentinas y volverán a tensionar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Alquileres, colegios privados, medicina prepaga, transporte, combustibles, tarifas de luz y gas, además de telecomunicaciones, registran desde esta semana subas que se suman al ajuste acumulado en los últimos meses.

Aunque el Gobierno insiste en que la inflación mantiene un sendero de desaceleración y busca sostener el superávit fiscal a fuerza de recortes, lo cierto es que los aumentos mensuales en rubros clave continúan deteriorando el poder adquisitivo de los hogares. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires aumentó un 526% desde diciembre de 2023, más del triple que la inflación general en el mismo período.

Alquileres

Aumento de los alquileres.



Los contratos alcanzados por la derogada ley de Alquileres tendrán en octubre un incremento del 46,1% según el Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central. Aunque la cifra es menor al pico de enero de 2025 (190,69%), sigue representando una carga insostenible para inquilinos que destinan gran parte de sus ingresos al pago de la vivienda.

Prepagas

Prepagas



Los planes de salud de las empresas de medicina prepaga aumentarán entre un 1,1% y un 2,4%, de acuerdo a la compañía, la región y el plan contratado. La Superintendencia de Servicios de Salud habilitó la consulta pública de los valores, en el marco de la Resolución 645/2025.

Colegios privados

Alumnos de colegios privados



En la Ciudad de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal subirán un 2,1%. En el nivel inicial y primario, las cuotas van de $37.649 a $174.160, mientras que en el secundario técnico trepan hasta los $259.072.

Transporte

Sube el transporte



El boleto mínimo de colectivos subirá 3,9% tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires, con valores que van desde $546,66 hasta $707,26 según la distancia. El subte también se ajusta en la misma proporción y pasará a costar $1.112,76, mientras que el premetro alcanzará los $389,46.

Combustibles y tarifas

Aumento de nafta para octubre



El aumento del impuesto a los combustibles líquidos sumado a la decisión de las petroleras de aplicar subas de hasta 7% elevará los precios de la nafta y el gasoil. En paralelo, las tarifas de luz y gas tendrán un ajuste en torno al 1,9%, como parte del esquema de aumentos mensuales fijado por la Revisión Quinquenal de Tarifas. Un nuevo incremento en el precio del gas en boca de pozo, dispuesto por la Secretaría de Energía, impactará en las facturas residenciales a partir de octubre.

Telecomunicaciones

Las empresas de telefonía móvil, internet y cable aplicarán aumentos de hasta 3%, tras la desregulación impulsada por el Ejecutivo que eliminó los topes de ajuste. El escenario que se abre en octubre muestra con claridad la tensión entre el relato oficial de una inflación en baja y la realidad cotidiana de los hogares que mes a mes enfrentan un encarecimiento sostenido en los servicios básicos.

Si bien el Gobierno busca blindar el superávit fiscal con recortes y actualizaciones tarifarias constantes, la contracara es un deterioro palpable en el poder adquisitivo de las mayorías, que sienten cada vez más lejos la supuesta recuperación económica prometida desde Casa Rosada.