En plena crisis de vacunación, el Gobierno empoderó al Ministerio de Salud sobre la Comisión Nacional de Inmunizaciones

El Gobierno nacional modificó el Reglamento de Funcionamiento y Composición de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) para colocarlo como el principal órgano científico de consulta del Ministerio de Salud en materia de epidemiología y vacunación, en el marco de un crecimiento en la falta de consciencia en esos ámbitos y la vuelta de enfermedades que parecían extintas como el sarampión.

De acuerdo a lo publicado en la Resolución 3344/2025 del Ministerio de Salud que dirige Mario Lugones, "resulta indispensable actualizar el Reglamento de la CoNaIn en virtud de los cambios epidemiológicos y demográficos, la evolución tecnológica en el campo de las inmunizaciones y la necesidad de fortalecer su participación en el ámbito" del organismo. En ese sentido, se revirtieron otras resoluciones contradictorias con esta última.

El ministro de Salud, Mario Lugones

"La actualización propuesta persigue consolidar a la CoNaIn como el principal órgano científico de consulta, asegurando que su estructura, composición y dinámica operativa garanticen una respuesta científica oportuna, articulada y basada en la mejor evidencia disponible", aseguraron en la Resolución que corre del cargo de presidenta del organismo a Ángela Leonor Spagnuolo.

Los cargos en la reformada CoNaIn serán por dos años, ad honorem, con posibilidad de una reelección y deberán suscribir un acta de confidencialidad . Además se establece que la Presidencia "será ejercida por el titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), y que, en caso de ausencia o vacancia del mismo, actuará como alterno el titular de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, o el funcionario que este designe, conforme a lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba".

Una diputada del PRO convirtió el Congreso en un escenario antivacunas

La propuesta, de acuerdo a como comunicaron desde el Gobierno nacional, "establece la creación del Núcleo Científico Central, como estructura formal principal, responsable del análisis de la evidencia y de la formulación de recomendaciones", que "estará conformado por cuatro miembros titulares elegidos entre candidatos propuestos por las Facultades de Medicina de las universidades argentinas según criterios de idoneidad técnica".

"La CoNaIn será responsable de la emisión de recomendaciones científicas vinculadas a la introducción, modificación o retiro de vacunas del Calendario Nacional, el asesoramiento sobre esquemas de inmunización y aspectos técnicos de la administración de vacunas, y el aporte de evidencia para el análisis epidemiológico ante situaciones sanitarias específicas o brotes", informaron desde el Estado nacional.

Brote de sarampión en Argentina

Además destacaron que "tendrá como función evaluar la evidencia científica emergente sobre nuevas vacunas, plataformas tecnológicas o estrategias de inmunización con potencial impacto en las decisiones nacionales, y deberá presentar una memoria anual, fortaleciendo la transparencia y la rendición institucional".

La decisión se da en un contexto negativo para las inmunizaciones y la vacunación, que descendió drásticamente a caballo de los discursos antivacunas que hasta pululan en ámbitos como el Congreso de la Nación. La vuelta del sarampión, que parecía extinto, fue más que una luz de alerta para la gestión nacional.