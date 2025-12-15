El Gobierno decreta asueto para algunos trabajadores los días 24 y 31 de diciembre

El Gobierno Nacional, a través del decreto 833/2025, estableció que los empleados de la Administración Pública Nacional no deberán trabajar los días 24 y 31 de diciembre.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, fue justificada en el "contexto social y cultural" que representan estas fechas para los y las trabajadoras argentinas.

Casa Rosada

En los considerandos del decreto, se explica que tanto la víspera de Navidad como la de Año Nuevo "poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina" y son momentos clave para el "motivo de reunión, celebración y acercamiento entre familiares y seres queridos". Además, se subraya que estas jornadas suelen estar destinadas a los preparativos de las celebraciones y a los desplazamientos turísticos necesarios para garantizar la reunión familiar.

El decreto también remarca que la medida tiene como propósito "facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades", permitiendo a las personas disponer de un tiempo razonable para llevar a cabo las actividades propias de estas fechas. Asimismo, se destacó que la iniciativa podría tener un impacto positivo en el sector turístico, incentivando los viajes en cada una de las provincias argentinas.

Decreto 833/2025

Sin embargo, la normativa aclara que serán los titulares de cada jurisdicción quienes determinen el personal necesario para garantizar los servicios de guardia mínimos durante estas jornadas . Asimismo, se confirmó que la decisión abarca a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional, exceptuando a las instituciones bancarias y entidades financieras.

