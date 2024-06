Del modelaje y la comunicación en Colombia a la startup en Argentina: "La tecnología y las finanzas de la mano son una nave espacial"

El mundo de las finanzas y las criptomonedas no se da por vencido. Tras algunos meses en los que la credibilidad de las divisas digitales descendió a partir de algunas caídas estrepitosas como la de Luna, los precios del Bitcoin y el Ethereum vuelven a dar pelea. Este nuevo presente hace que muchas otras firmas atadas a estas criptodivisas también tengan su salto y su mejoría por no haber quitado los pies del plato cuando parecía que la burbuja había explotado.

Daniela Sánchez Alejo es una testigo privilegiada del caso y también una referencia cuando se habla del tema en la Argentina. Con sólo 27 y una carrera como modelo y comunicadora en su Colombia natal, la emprendedora conduce PagoLínea en el país, una startup que ofrece "una billetera en Blockchain con múltiples servicios" para poder "mover tu dinero en todo el mundo usando la moneda local" de cada lugar.

PagoLínea ofrece soluciones digitales a problemas reales del intercambio de divisas.

En diálogo con BigBangPlus, la empresaria analizó el mercado actual, las oportunidades en el mundo de las finanzas, y repasó su historia tanto en Colombia como en Argentina. Además, se metió en la polémica acerca de que le dieron más oportunidades como joven y emprendedora en las latitudes del sur que en el Caribe.

En Colombia fuiste modelo y periodista, pero llegaste a la Argentina y te encontraste otro mundo. ¿Cómo consolidaste tu lugar en PagoLínea?

- Realmente siempre mi mundo fue de modelaje, fotos, pasarelas, comunicación social. Siempre me vi proyectada más al ámbito artístico. Le huí bastante al tema de los números, de las matemáticas, porque siempre lo oí más por el lado negativo, como solemos verlos todas las personas cuando nos hablan de finanzas. Cuando inicié la relación con mi esposo, él era una persona que todo el tiempo estaba hablando de números, negocios, incrementos de dinero, una cosa a la otra. Ahí empiezo a analizar y caigo en que realmente todo lo que una hace en su día a día, al fin y al cabo tiene matemáticas y números.

Desde el momento en el que me tengo que levantar a una hora para que me alcance el día, tengo que hacer desayuno, levantar a mi hijo, llevarlo al cole, llegar a trabajar. Así que empiezo a hacer números para poder llegar, desde el momento en el que me levanto, a cumplir todo lo que tengo que cumplir. Aparte, tengo que manejar los números sin saber que todo lo que tengo que pagar en el mes, qué voy a hacer, cuándo voy a trabajar para poder llegar a pagar los servicios una cosa a la otra.

Las criptomonedas volvieron a tener protagonismo en el mundo de las finanzas.

Cuando yo me empecé a dar cuenta de todo esto, noté que los números te traen a tí productividad, te traen a tí lo que es finanzas, dinero, economía. Ahí empiezo a ver las cosas que él hace, y le digo "déjame trabajar, aprender más allá de lo que yo solo te veo", Entonces empiezo a crecer un poco más en este tema cripto, a indagar más en el tema de las criptomonedas, en el tema financiero. Así me empezó a enamorar el tema y así empecé a trabajar en PagoLínea, donde me dan la oportunidad de poder iniciar en esta gran empresa con un cargo no tan alto, sino un cargo básico.

A raíz de lo que hemos construido ya del tiempo que hemos llevado, he podido crecer a nivel empresarial y a nivel persona en todo el ámbito financiero y tecnológico, que unimos en PagoLínea. El mundo cripto es un tema que realmente me apasiona hoy en día. El modelaje no lo he dejado de un lado, la comunicación tampoco, porque todo el tiempo tengo que estar en el tema de poder hablar sobre lo que me gusta, sobre las finanzas y mostrarle a las personas la realidad de que las finanzas son más allá de lo que todo el mundo piensa, de lo tedioso, de lo aburrido, sino poderlo ver de un lado más agradable.

Alguna vez aseguraste que viste más lugar para la mujer empresaria en Argentina que en Colombia. ¿En qué características notaste eso?

- Recuerdo bastante en la entrevista en donde lo dije y comenté que cuando llegué a este país tuve mayor aceptación en el tema empresarial. Aquí cuando comencé a asistir más a todo el tema de reuniones, de ferias, donde pude conectar con muchas más personas en el ámbito de la empresa, tecnología, cripto y finanzas, me ha costado mucho porque me veían chica primero por edad y aparte por ser mujer.

El circuito de PagoLínea, la empresa que en Argentina conduce Daniela Sánchez Alejo.

Entonces muchas personas como que intentaban, de cierta manera, no sé si era intencional o no intencional, pero no ponían mucha atención a aquella chica menor y joven que estaba en este mundo porque quizás no sabe. Cuando ya obviamente uno empieza a tener mayor reconocimiento por la empresa, mayor reconocimiento en el ámbito como ser humano, en el intelecto, ya va imponiendo el interés a las otras personas.

Al ir a estas reuniones, pude dar a conocer mi interés, pude hablar de lo que me gusta, de la empresa, de PagoLínea. Y es aquí cuando se empieza a destapar todo el auge de lo que es las criptomonedas. Nosotros somos una empresa pionera en el ámbito cripto. Aquí es donde se me abre un poco más la puerta. Y Argentina como que fue más propensa a escuchar a aquella mujer joven, que viene de un mundo desconocido, como el tema cripto.

Las criptomonedas tuvieron una pérdida de confianza a partir de la caída de Luna y otras similares. ¿Cómo evaluás el mercado cripto actual? ¿Notás una recuperación de esa confianza?

- Así como las criptomonedas, todo ámbito en el que vayas a invertir, estudiar o trabajar, tiene altos y bajos. Tanto en lo laboral, como en lo personal, como en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que le está pasando a las criptomonedas. Hay muchas y entre esas hay fluctuantes como el Bitcoin, como el Ethereum, y muchas más. También hay otras que son stablecoins. Pero detrás de esto están los proyectos y las personas que montan estas monedas. Independientemente del negocio que sea, del estudio que sea, siempre debes analizar detrás de qué va, cómo va, por qué se está creando, por qué ellos están dando dichas utilidades, por qué se están generando esas utilidades. No solo decir: "Ah, no, sí, claro, mira, dicha persona súper reconocida habló de esto. Así que como esta persona habló de esto, tenemos que invertir". No, espera. Porque, como todo en la vida, no solo en el tema cripto, sino en tema negocios, gobierno, salud, en todo, hay un detrás, cosas que se mueven para que suba, baje, fluya, para que no influya.

PagoLínea, la empresa que en Argentina conduce Daniela Sánchez Alejo, ofrece alternativas a la hora de vender y comprar criptodivisas.

Entonces, uno es el que tiene que tener dicho análisis para poder hacer cualquier tipo de inversión. En este caso de las criptomonedas, la confianza en algo nuevo, en algo desconocido, es bastante difícil cuando uno no sabe del tema, cuando uno lo desconoce. Uno teme por el mismo desconocimiento, pero fue algo que me pasó a mí y yo lo cuento desde mi experiencia. A raíz de que yo fui viendo las cosas, el crecimiento, de que fui viendo cómo perdían, cómo ganaban. Esto es analizar, saber estudiar y poder decir, "voy a tener la confianza de mirar aquí, invertir acá". Como en todo, uno puede ganar, otras no, pero es tema interno, es tema de cada persona poder hacer que sus inversiones crezcan o no.

¿Cómo se hace para hacer crecer el mundo de las finanzas en un país donde registros recientes de la Universidad Católica Argentina colocaron la pobreza en un 55,5 por ciento y la indigencia en un 17,5?

- Hay cosas que vienen de cada persona. Obviamente el país, o el lugar, hace también que puedas tener un impulso un poco mayor o una retención. Yo soy inmigrante, sí. Yo salí de un país y pude crecer en otro. Salí de Colombia, donde pude emprender, y pude tener crecimiento a nivel laboral en Argentina siendo colombiana. Eso no niega que mi país, tiempo después, haya abierto las puertas a mi empresa, pero son cosas que también van de uno, como el hecho de poder ir estudiando, analizando, viendo cómo se mueve el mercado. Nosotros vivimos acá, vemos el tema de la devaluación, de la fluctuación, pero a todo eso se le juega, a todo eso se le pueden sacar sus ventajas. Como trae sus desventajas, se puede sacarle sus ventajas. Y, bueno, tener un poco de análisis, no sólo dejarse llevar más allá por lo que podemos decir muchas veces en los medios de comunicación, sino también poder impulsar un poco de lo que uno ve en la realidad y de lo que se vive.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere invertir en Argentina? Y, por otro lado, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere mejorar su situación financiera personal?

- Lo primero, siempre hay que saber en qué estás invirtiendo, por qué estás invirtiendo y a raíz de qué van dichas utilidades. Hacerlo uno propio, siempre uno mismo. Meterse, analizar, investigar y siempre estar en contacto con dicha inversión. Si uno quiere algo, hay que hacerlo realmente, hay que esforzarse, pues muchas personas dicen lastimosamente las cosas no se dan rápido, pero yo digo que mucho no se da rápido porque es algo de que uno siempre tiene que esforzarse para poder lograr lo que quiere llegar a ser, sea cual sea tu inversión, sea cual sea tu proyecto o tu emprendimiento.

Es invertirle el real tiempo, el real análisis, el real esfuerzo. Muchas veces cuando uno ya siente que no puede más, que quiere botar la toalla, es cuando llegan ciertas cosas que llevan a uno a decir: vamos a seguir adelante. Pues más allá de yo poder decir: "Ahorita puedes invertir en esto, ingresa en esto", puedo decir que lo que se viene, y lo que está, es el mundo de la tecnología, del avance. Qué más interesante que poder ver todos los días hacia el futuro, hacia el crecimiento. Siento que la tecnología y las finanzas de la mano son una nave espacial, algo que hay que estudiar muchísimo para poder armar esa nave perfecta y que pueda volar al espacio, a entregar todo aquello que internamente nos hemos esforzado para que pueda llegar a donde está.