La baja en los precios del crudo y el impacto en Vaca Muerta: "Hoy somos resilientes ante este escenario"

Los primeros coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya cominezan a sentirse, por fuera de los mercados. La decisión de Donald Trump de imponerle al mundo una suba de aranceles generó pánico en el escenario geopolítico internacional y tuvo su impacto directo en los precios del crudo, que alcanzaron en pocas horas sus niveles más bajos en cuatro años.

¿Cuál será el impacto de este abrupto descenso del precio del crudo en YPF y Vaca Mueta? "La energía es a largo plazo. He visto en mi vida ocho dólares el barril. Lo he visto subir, bajar y esto es a largo plazo. Ahora, ¿qué hicimos en YPF que nos funcionó muy bien? Salimos de todos los campos maduros, porque no eran para YPF, y nos hicimos una compañía resiliente a menos de cuarenta dólares el barril. Con cuarenta y cinco dólares podemos desarrollar todo Vava Muerta", destacó Horacio Daniel Marín, CEO de YPF.

"Con un precio mucho más bajo lo podemos desarrollar. Por supuesto, ganamos menos plata. Pero no perdemos plata y se puede se puede desarrollar. Eso es lo que se llama 'break even price' en la jerga petrolera", destacó Marín, al tiempo que señaló: "¿Qué cambió? Primero, la toda la curva de aprendizaje que hicimos en Argentina en Vaca Muerta. Y la otra para YPF, porque somos una compañía no convencional, nuestras inversiones van a lo no convencional. Es un tema de rentabilidad".

Por último, el CEO de la petrolera nacional se refirió a la incertidumbre actual después de los anuncios del presidente de Estados Unidos y les restó magnitud: "Esto es una gran negociación. Es un tema de incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Nosotros, los seres humanos, en vez de pensar para arriba, siempre pensamos para abajo y no es así. Las cosas caen y luego empiezan a rebotar después. La inteligencia artificial no es gratis, es una hora 16 lamparitas cuando le preguntás algo. Necesitás energía para eso".