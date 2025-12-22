Lo que hay que saber antes de salir: cómo funcionará el transporte en el AMBA en Navidad

Con la llegada de las celebraciones de Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre), los servicios de transporte público en el AMBA ajustarán sus horarios habituales. Subtes, trenes, colectivos y servicios relacionados tendrán cronogramas especiales que conviene conocer con anticipación para evitar problemas y retrasos.

El sistema de Subte, que incluye las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, tendrá un servicio acotado durante Nochebuena. El miércoles 24 de diciembre, las formaciones circularán desde temprano en la mañana y finalizarán su servicio en torno a las 21:38.

El subte tendrá un servicio acotado durante Nochebuena

Al día siguiente, jueves 25 de diciembre, por ser feriado nacional por Navidad, el Subte funcionará bajo el cronograma estándar para días festivos, con frecuencias reducidas en comparación con días hábiles regulares.

Los servicios ferroviarios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense también operarán con horarios especiales:

El 24 de diciembre , día no laborable pero no feriado, los trenes circularán con el horario típico de los sábados, lo cual significa menos frecuencia que un día de semana normal.

, día no laborable pero no feriado, los trenes circularán con el horario típico de los sábados, lo cual significa menos frecuencia que un día de semana normal. El 25 de diciembre, cuando se conmemora la Navidad, los servicios ferroviarios seguirán el esquema de feriados y domingos, ofreciendo un cronograma más limitado que en días laborales.

Los trenes también operaran con horarios especiales

En cuanto a los colectivos del AMBA:

En Nochebuena , las distintas líneas reducirán progresivamente sus frecuencias según lo establecido por cada empresa, especialmente hacia la noche, cuando muchas personas ya están en sus celebraciones.

, las distintas líneas reducirán progresivamente sus frecuencias según lo establecido por cada empresa, especialmente hacia la noche, cuando muchas personas ya están en sus celebraciones. El día de Navidad, los colectivos funcionarán con la frecuencia habitual de domingos y feriados, lo que implica una menor cantidad de unidades circulando y horarios más amplios entre cada servicio.

En años anteriores, por ejemplo, se observó que los colectivos suelen comenzar a circular temprano por la mañana y terminar alrededor de las 22:30, aunque esto puede variar según la empresa y la ruta. Los servicios de taxis y remises también se ajustarán a cada empresa o sindicato, con una disminución general de vehículos disponibles, sobre todo durante las primeras horas de las celebraciones navideñas.

En Nochebuena, las distintas líneas reducirán progresivamente sus frecuencias según lo establecido por cada empresa

Estacionamiento y otros servicios

Estacionamiento en la Ciudad : el 24 de diciembre se mantendrá con normalidad (inclusive con estacionamiento en ambas aceras), mientras que el 25 de diciembre regirá el esquema típico de feriados , con libre estacionamiento en avenidas y sin medido.

: el 24 de diciembre se mantendrá (inclusive con estacionamiento en ambas aceras), mientras que el regirá el esquema típico de , con libre estacionamiento en avenidas y sin medido. Servicios públicos y sanitarios : se dispondrá un operativo especial de salud y atención hospitalaria, con guardias completas tanto el día 24 como el 25.

: se dispondrá un operativo especial de salud y atención hospitalaria, con guardias completas tanto el día 24 como el 25. Recolección de residuos: durante Nochebuena no habrá servicio de recolección de basura, y se recomienda a los vecinos no sacar residuos ese día . El servicio se retomará normalmente el 25 de diciembre.

En este contexto, las autoridades recomiendan planificar los traslados con anticipación en la noche de Navidad y Año Nuevo, ya que las frecuencias serán reducidas y algunos servicios finalizarán antes de lo habitual