Detalles impactantes de cómo se preparaban los tiradores de la masacre en Sídney

La Policía de Nueva Gales del Sur (NSW Police) revela detalles escalofriantes sobre la masacre ocurrida el pasado 14 de diciembre en Bondi Beach, Sídney, uno de los ataques más atroces en la historia reciente de Australia.

Las imágenes y documentos judiciales publicados ponenluz sobre la planificación meticulosa de los sospechosos y los momentos previos al ataque que terminó con la vida de 15 personas y dejó decenas de heridos.

Imágenes difundidas por la Policía de Nueva Gales del Sur

Las investigaciones señalan a Naveed Akram y su padre, Sajid Akram, como los responsables del ataque. Según los informes, ambos realizaron un reconocimiento previo en el lugar dos días antes del atentado. Cámaras de seguridad captaron a ambos llegando en un vehículo al estacionamiento cercano a Bondi Beach y recorriendo la peatonal para estudiar los accesos y las rutas de escape. Estas imágenes corroboran, según las autoridades, un acto premeditado de reconocimiento hostil .

El día del ataque, los Akram llegaron al lugar con un arsenal aterrador: tres armas largas, tres bombas de tubo caseras y una bomba fabricada con una pelota de tenis. Según confirmaron los expertos en explosivos que actuaron en el caso, aunque las bombas no detonaron, su diseño era viable y su potencial destructivo quedó claramente evidenciado.

Imágenes difundidas por la Policía de Nueva Gales del Sur

Además se encontró entre la evidencia que habían colocado banderas del Estado Islámico en su vehículo, algo que interpretan como un símbolo de las motivaciones violentas-religiosas que habitaba en ellos antes de la masacre.

El ataque comenzó cuando los sospechosos lanzaron cuatro artefactos explosivos hacia la multitud congregada en Archer Park durante la celebración de Janucá. Sin embargo, al no detonar los dispositivos, abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes, dejando una escena de horror y caos. por su aparte, Sajid Akram fue asesinado por la policía en el lugar, mientras que Naveed fue detenido y enfrenta actualmente 59 cargos, entre ellos 15 por asesinato y uno por acto terrorista.

Imágenes difundidas por la Policía de Nueva Gales del Sur

Los documentos presentados ante el tribunal también incluyen pruebas contundentes, como videos extraídos del teléfono móvil de Naveed. En estos, se observa a padre e hijo entrenando con armas de fuego en áreas rurales y justificando sus acciones con discursos extremistas. Las autoridades ya señalan que el material evidencia una profunda adhesión a ideologías radicales.

El proceso judicial del caso que sacude a la nación Australiana en particular pero al mundo en general, continuará en febrero de 2026, cuando se evaluarán nuevas medidas legales relacionadas con la protección de información y el acceso público a los expedientes.