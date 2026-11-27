La masacre de pingüinos en Punta Tombo ya tiene una sentencia definitiva. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el último recurso de la defensa y confirmó la condena contra Ricardo Adolfo La Regina, responsable de destruir nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes. Así, la pena de tres años de prisión de ejecución condicional quedó firme, cinco años después de los hechos.

Todo ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en Punta Clara, un sector ubicado al norte de la reserva. Durante trabajos de desmonte y apertura de caminos, se removió el suelo en plena temporada reproductiva, en una zona con alta concentración de nidos. Se trató de la matanza de 240 pingüinos magallánicos y las organizaciones querellantes contabilizaron además la destrucción de al menos 175 nidos.

Ricardo Adolfo La Regina

La Fiscalía reconstruyó el daño con imágenes satelitales, estudios cartográficos, registros fotográficos, informes técnicos y testimonios de especialistas. Ese material permitió demostrar que la maquinaria pesada no solo arrasó los sectores de nidificación, sino que también mató a crías y a ejemplares adultos en un área clave para la conservación de la especie.

El 20 de noviembre de 2024, el tribunal integrado por María Laura Martini, Carlos Richeri y Eve Ponce condenó a La Regina por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal, y ordenó el decomiso de la retroexcavadora usada en los trabajos. En el debate, el acusado había intentado otra salida cuando ofreció una propuesta reparatoria con la donación de 500 hectáreas al Estado, que no prosperó.

Ricardo Adolfo La Regina, responsable de la asacre de pingüinos en Punta Tombo

Después del fallo, la defensa del acusado presentó un recurso de impugnación y solicitó la nulidad del juicio. En mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia. Ahora, el máximo tribunal provincial cerró la última puerta.

La causa tuvo como querellantes a Greenpeace Argentina, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA). Esas organizaciones sostuvieron la acusación en cada instancia, con un caso que tuvo repercusión internacional.

Pingüinos en Punta Tombo

El caso también dejó cambios fuera de los tribunales. La Legislatura de Chubut amplió el área protegida de Punta Tombo, que ahora abarca casi 1.600 hectáreas. La reserva, que alberga la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes del planeta, suma así más resguardo legal para una especie que llega cada temporada a reproducirse a la costa chubutense.