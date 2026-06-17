Ricardo Quintela decretó asueto tras el triunfo de la Scaloneta en el Mundial 2026: los detalles

El martes, la Argentina se detuvo por unas horas para alentar a la Selección en su debut en el Mundial 2026, donde venció con autoridad por 3 a 0 a Argelia en Kansas City gracias a un triplete de Lionel Messi. La euforia por el triunfo llegó hasta La Rioja.

El gobernador Ricardo Quintela decretó un asueto administrativo y escolar para la mañana del miércoles 17 de junio con el objetivo de que la población pudiera celebrar la victoria.

La Selección Argentina debutó en el Mundial 2026

La medida alcanzó a la administración pública provincial y a las escuelas estatales, aunque se garantizó la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias mínimas.

En el comunicado oficial, difundido pasada la medianoche, el Gobierno riojano destacó que " la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada " y subrayó que el fútbol forma parte de la identidad cultural argentina, capaz de unir más allá de las diferencias.

Quintela decretó asueto para celebrar el triunfo de la Scaloneta

El asueto rigió únicamente durante el turno mañana y buscó permitir que trabajadores, estudiantes y sus familias pudieran participar de los festejos y compartir una jornada marcada por el entusiasmo y el orgullo nacional.

Pese a la suspensión de actividades, se garantizó el funcionamiento de los servicios esenciales. En ese sentido, se dispusieron guardias mínimas en áreas críticas y estratégicas, con especial énfasis en el sistema de salud y la seguridad pública, que continuaron operando con esquemas especiales durante la jornada.

Ricardo Quintela

La Rioja fue la única provincia del país en otorgar un marco formal para que trabajadores y estudiantes pudieran compartir la emoción por el debut triunfal de la Scaloneta en la máxima cita del fútbol mundial.

El encuentro se disputó el martes por la noche en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y finalizó a las 23.54 con la victoria argentina por 3 a 0 sobre Argelia. "Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!", concluyó el comunicado oficial.

Cuando argentina ganó en Qatar, Alberto Fernández decretó asueto nacional

La última vez que se tomó una medida similar fue en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

En aquella oportunidad, el Gobierno nacional estableció un día no laborable mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que millones de argentinos pudieran salir a las calles a celebrar la obtención de la tercera Copa del Mundo.