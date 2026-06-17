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¿Hay ilusión?

Lionel Messi sorprendió al responder si el Mundial 2026 será el último de su carrera con la Selección Argentina

El rosarino fue consultado sobre un posible séptimo Mundial.

17 Junio de 2026 12:04
Lionel Messi
Lionel Messi

Poco más de 80 minutos en su debut frente a Argelia le bastaron a Lionel Messi para seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Con su triplete para la Selección Argentina, el capitán volvió a romper récords y quedó como uno de los grandes protagonistas del arranque del Mundial 2026.

Mientras un estadio repleto coreaba su apellido, sus propios compañeros seguían maravillándose con la magia que despliega dentro de la cancha. Al mismo tiempo, desde distintos rincones del país, miles de hinchas celebraban una nueva actuación inolvidable del rosarino. Tras el encuentro, el capitán sorprendió con una confesión sobre su futuro con la camiseta albiceleste. 

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En una entrevista al finalizar el primer partido de la Scaloneta en el Mundial 2026, Messi reveló qué ocurrirá después de este campeonato con la Selección Argentina: "Seguís haciendo cosas que los demás no pueden. Tenés que tener un poco de cuidado porque, si el próximo partido repetís, te van a pedir que juegues el séptimo", bromeó el periodista para romper el hielo, provocando una sonrisa cómplice del Diez.

Consultado sobre la posibilidad de disputar un séptimo Mundial, fue contundente: "No, no, eso sí que no", respondió, una frase que entristeció a más de un fanático.

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Lo cierto es que muchos creían que, tras la consagración en Qatar 2022, el rosarino colgaría los botines con la Selección. Sin embargo, sorprendió al aceptar el desafío de disputar una Copa del Mundo más.

Eso sí, Messi tiene claro que este será su último Mundial y quiere disfrutarlo al máximo: "Como dije y repetí varias veces, gracias a Dios me hace hacer estas cosas y una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, que es lo que me apasiona y me gusta desde chiquito. Fue y es mi vida", expresó.

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Ya enfocado en el análisis del triunfo frente a Argelia, el capitán también dejó una reflexión sobre el desarrollo del partido: "Hoy el primer tiempo no fue fácil. Cada vez es más difícil competir. Se viene viendo en el Mundial que todos los partidos son muy, muy parejos, que nadie te regala nada. Competiremos e intentaremos llegar hasta donde nos dé", afirmó el delantero.

La jornada dejó varios hitos para Lionel Messi. El rosarino, que cumplirá 39 años la próxima semana, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo y en el jugador más veterano en marcar un triplete en un partido mundialista. Además, alcanzó un nuevo récord goleador en la historia de los Mundiales y sumó su partido número 200 con la camiseta de la Selección Argentina, ratificando una vez más su lugar entre las máximas leyendas del fútbol.

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