Solidaridad entre provincias: Santiago del Estero le envió el avión hidrante más grande del país a Chubut

El ministro del Interior, Diego Santilli, brindó este miércoles una conferencia de prensa junto al gobernador Ignacio Torres, en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan a la cordillera chubutense. Durante el encuentro, del que también participaron autoridades judiciales y de El Hoyo, se anunciaron las nuevas medidas dispuestas para combatir el fuego y encausar la investigación judiciales.

El anuncio más esperado es la llegada en las próximas horas del avión hidrante de mayor porte del país, un Boeing 737 Fireliner. La nave, con capacidad para transportar hasta 15 mil litros de agua o retardante, es propiedad de la provincia de Santiago del Estero; que colabora con ayuda solidaria y gratuita para ayudar a Chubut, como ya lo hizo en otras oportunidades como los grandes incendios forestales que afectaron a Neuquén, Córdoba y Río Negro.

El avión se suma al operativo aéreo activo en la región que, según detalló Torres, cuenta con seis aviones hidrantes, un helicóptero y camiones cisternas; todos ellos dispuestos por Vialidad Nacional.

"Estamos desplegando todos los recursos disponibles para enfrentar esta situación crítica", sostuvo Torres, quien también resaltó la coordinación entre Nación, la provincia y los municipios afectados por los incendios.

Según confirmó el propio gobernador, los incendios en Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran bajo control. Sin embargo, aún permanecen activos los focos del Parque Nacional Los Alerces y el de El Hoyo.