Colapinto corrió las dos primeras prácticas de Melbourne: quedó 16° en la primera y 18° en la segunda

Durante la madrugada de este jueves Franco Colapinto volvió a correr en la Fórmula 1, en el marco de las primeras dos prácticas del circuito de Albert Park en la ciudad australiana de Melbourne, en las cuales quedó en el 16° lugar en la primera y en el 18° en la segunda. Si bien en una de ellas quedó siete décimas por arriba de su compañero Pierre Gasly, en la última terminó cuatro por debajo.

La vuelta de Colapinto al A526 de Alpine fue muy esperado y logró que miles de argentinos y argentinas estén expectantes durante las dos primeras instancias de ensayo de la fecha, en las cuales dio 26 vueltas en cada una de ellas, con un tiempo de 1:23.325 en el comienzo y de 1:22.619 en el final. A las 22:30 de hoy tendrá la tercera, en la previa de la clasificación que se jugará durante la madrugada del sábado.

Franco Colapinto enoloqueció al público argentino, al llegar a Melbourne con una gorra de Boca Juniors y un mate en la mano.

Durante la primera sesión de ensayo, Franco tuvo un pequeño desliz, aunque pudo mantener el control de su monoplaza. Fue cuando pisó la leca tras un bloqueo que le realizaron, al cual esquivó con tiempo y lugar para hacerlo. Ya durante la segunda práctica, se fue ligeramente de la pista cuando tomó la curva 3, aunque tampoco generó consecuencias graves para su vehículo.

Por otro lado, al finalizar el día se reportó que Franco tuvo una pequeña molestia en un ojo, pero él mismo llevó tranquilidad a su público y su equipo, cuando aseguro que no había nada de lo que preocuparse para el resto del fin de semana. La especulación es que es probable que lo que lo afectó haya sido alguna partícula que ingresó al casco en los momentos previos a correr.

Flavio Briatore y Franco Colapinto.

El Gran Premio de Australia tendrá lugar durante la madrugada del domingo, cuando a la 1 de la mañana los semáforos se pongan verdes y los 22 competidores salgan a buscar la gloria. Se trata de la primera carrera de una temporada en la que las ilusiones del equipo Alpine del italiano Flavio Briatore están en lo más alto, a partir del cambio de motor Renault a un nuevo y de última generación Mercedes.

Al mismo tiempo, cabe destacar que el rendimiento del nacido en Pilar durante estas dos primeras prácticas estuvo muy lejos de las expectativas que había generado durante la pretemporada, en la cual quedó en el sexto lugar general, si se suman los rendimientos tanto en la pista de Bahréin como en la de Barcelona.