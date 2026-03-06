La foto de Messi con Trump hizo estallar las redes: "Capitán argentino hubo uno sólo y su nombre fue Diego Maradona"

El mundo del fútbol y la política se cruzaron en un evento que, más que celebración, dejó un sabor amargo para muchos. Lionel Messi, el astro argentino y actual figura del Inter Miami CF, visitó la Casa Blanca junto a su equipo para conmemorar su reciente consagración en la Major League Soccer (MLS) 2025.

La ceremonia, presidida por el presidente estadounidense Donald Trump, comenzó con un tono que osciló entre la solemnidad y la informalidad. Trump, acompañado por Jorge Mas, dueño del Inter Miami, habló sobre el conflicto bélico que lleva adelante con Israel sobre Irán, una introducción inesperada y fuera de lugar para un evento supuestamente deportivo.

Messi en la Casa Blanca junto a Trump y el Inter de Miami

Cuando finalmente se enfocó en Messi, Trump no escatimó en elogios. "Es mi privilegio decir algo que ningún presidente ha podido decir antes: 'Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi'", expresó el mandatario.

En un intento por conectar con el público, incluso mencionó una conversación con su hijo Barron: "Mi hijo me dijo: 'Papá, ¿sabes quién viene hoy?'. Y yo le dije: 'No, tengo muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo'. Y él dijo: '¡Messi!'. Él es un gran fan tuyo".

💣Bombita. Cabe recordar que no es el primer líder de la ultraderecha con el que Messi se reúne. Allá por el 19 de enero de 2024 en San Salvador, Messi le dio la mano con una sonrisa plena a Nayib Bukele, cuando el Inter Miami viajó a El Salvador para disputar su primer partido amistoso de la pretemporada 2024 contra la selección nacional salvadoreña

Sin embargo, lo que realmente encendió las redes sociales fue la actitud de Messi durante el evento. El futbolista, conocido por su perfil bajo y su aparente neutralidad política, fue criticado por su pasividad mientras Trump hacía declaraciones controvertidas: "Esta imagen es una mancha enorme en el legado de Messi. Calladito mientras Trump habla sobre bombardear países ", escribió un usuario en X, reflejando el sentir de muchos que esperaban una postura más firme del jugador.

Otros comentarios en redes fueron aún más contundentes: "Que no finja 'ser apolítico' para no festejar en Casa Rosada cuando ganó el Mundial, solo para luego ir a escuchar al presidente de otro país hablando sobre tirar bombas".

En un momento del acto, Trump intentó establecer paralelismos entre Messi y otras leyendas del fútbol. "No debería decir esto para que no digan que soy viejo, pero yo vi jugar a Pelé en New York Cosmos. Así que empezamos con Pelé, pero me parece que él (Messi) es mejor que él... ¿Quién es mejor?", expresó.

La controversia también alcanzó a otros argentinos presentes en la ceremonia. Jugadores como Tadeo Allende, Rodrigo De Paul y Javier Mascherano fueron mencionados por Trump, pero el foco principal estuvo siempre sobre Messi. El presidente estadounidense destacó: "Leo, vos viniste y ganaste, es muy inusual. Y francamente, hay más presión puesta en ti que en cualquier otra persona. Y eso es increíble, así que felicitaciones".

A pesar de los intentos por mantener la atención en los logros deportivos del Inter Miami y de Messi, las críticas no cesaron. En las redes sociales, algunos usuarios recordaron episodios previos en los que el jugador argentino fue señalado por sus decisiones fuera de la cancha: "Para mí, futbolísticamente es el mejor de la historia, pero ya me había decepcionado cuando se puso una kipá y fue al muro de los lamentos. En estas cosas, Maradona es incomparable", comentó odiado otro internauta.

La visita a la Casa Blanca también reavivó comparaciones con Diego Maradona, quien siempre se mostró como una figura abiertamente política y crítica de los líderes mundiales de derecha: "Capitán argentino hubo uno sólo y su nombre fue Diego Armando Maradona", sentenció un usuario en redes sociales.

Por otro lado, algunos intentaron justificar la presencia de Messi en el evento como parte de sus compromisos profesionales. No obstante, para muchos seguidores del astro argentino, la línea entre lo deportivo y lo político quedó peligrosamente desdibujada. "Cómo fan de Messi y Cristiano es una decepción que ambos hayan estado con él (Trump). Nadie dice que salgan a hablar en contra, pero el estar presencialmente con él es apoyarlo indirectamente", opinó otro usuario.