CR7 histórico en la goleada de Portugal, pero le mencionaron a Messi y todo cambió: el gesto en conferencia que se robó la escena

Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán y dejó una nueva exhibición de Cristiano Ronaldo dentro de la cancha. El capitán convirtió un doblete, se transformó en el primer futbolista en marcar en las seis Copas del Mundo que disputó y, además, llegó a los diez tantos mundialistas para superar a Eusébio como el máximo goleador portugués en la historia del torneo. Sin embargo, fue una escena posterior al partido lo que terminó acaparando buena parte de la atención.

Mientras contestaba preguntas ante la prensa, un periodista pidió la palabra para hacerle una consulta. Antes de escucharlo, Cristiano le preguntó si hablaba español. Ante la respuesta afirmativa, el delantero lo invitó a continuar. "Ayer Lionel Messi marcó dos goles...", alcanzó a decir el cronista. En ese instante, Cristiano giró la cabeza, interrumpió la pregunta antes de que terminara y señaló a otro periodista para que continuara la conferencia. "Dale", le dijo, mientras dejaba al primer cronista sin posibilidad de completar la consulta. La situación generó sorpresa en la sala. Instantes después, otro periodista tomó el micrófono y, antes de formular su pregunta, consultó: "¿Se puede hacer cualquier pregunta?". El número 7 respondió contundente: "Depende la pregunta, si no, yo no te respondo".

CR7 histórico en la goleada de Portugal

La escena se produjo apenas un día después de otra actuación destacada de Lionel Messi. El capitán argentino marcó un doblete en la victoria por 2-0 sobre Austria, luego del hat-trick que había conseguido frente a Argelia en el debut. Con esos cinco goles en dos partidos alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y estiró su ventaja como máximo goleador de la historia del certamen.

Cristiano también tuvo una jornada histórica. Abrió el marcador con una volea tras un centro de João Cancelo y luego firmó su doblete con una definición entre las piernas del arquero después de una asistencia de Bruno Fernandes. Además de romper el récord de convertir en seis Copas del Mundo diferentes, quedó como el máximo goleador portugués de la historia de los mundiales y estuvo muy cerca de completar un hat-trick, frustrado por varias intervenciones del arquero uzbeko.

Minutos antes, el nombre del capitán argentino apareció en la conferencia, aunque en otro contexto. Ante una consulta -que no llegó a escucharse completa en la transmisión- al momento de ser elegido como MVP del partido, sobre un posible cruce entre Portugal y la Argentina en las instancias decisivas del Mundial, Cristiano respondió con algo de mayor predisposición, aunque evitó detenerse en la comparación. "No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar el grupo y prepararnos para lo que viene", afirmó.

CR7 histórico en la goleada de Portugal

El portugués prefirió volver rápidamente al análisis del encuentro. "Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar el grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo. El equipo ha estado muy bien y seguimos", concluyó. De esa manera, si bien no quiso profundizar sobre Messi, dejó en claro que su prioridad pasa por el recorrido de Portugal en el Mundial.

En la cancha, luego de decir "he vuelto, he vuelto" ante la cámara al terminar el partido, declaró enojado por lo que vivió tras el último partido. "Sólo para que no se olviden", respondió ante la pregunta de la periodista de si este es Cristiano. "Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como siempre aguanto, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", admitió. Y añadió: "Fue difícil, lo tengo que confesar, pero estamos de vuelta".

Pero, más allá de los récords y de la goleada portuguesa, fue ese breve intercambio con un periodista, justo cuando apareció el nombre de Messi, el que terminó amplificando la polémica alrededor de una nueva noche histórica de Cristiano Ronaldo. Portugal aplastó por 5-0 a Uzbekistán en el Estadio de Houston (Estados Unidos), en el Mundial 2026, y quedó momentáneamente como líder del Grupo K.

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Cristiano Ronaldo marcó sus primeros dos goles en la competencia a los 6 y 39 minutos del primer tiempo, mientras que Nuno Mendes anotó a los 17; los otros tantos llegaron por un gol en contra de Abduvokhid Nematov y un cierre de Rafael Leão a los 42 del complemento. El equipo dirigido por Roberto Martínez dejó atrás el empate del debut ante la República Democrática del Congo y mostró todo su potencial con una actuación contundente encabezada por el delantero de 41 años.

Cristiano abrió el marcador tras un centro de João Cancelo y luego amplió diferencias antes del descanso con una definición tras asistencia de Bruno Fernandes. Ya en el complemento, Portugal manejó el partido con comodidad hasta sellar el 5-0 definitivo. Con este resultado, los lusos recuperaron confianza, se acomodaron en su grupo y reforzaron su candidatura en el Mundial, impulsados por otra noche de récords para el capitán portugués.