Speed y Mike "Máquina del Mal" celebraron el penal de Messi: el "10" les respondió con dos golazos

El máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol, el capitán argentino Lionel Messi, comenzó con un penal errado el partido contra Austria en donde dominó este nuevo récord, y le dio de comer a muchos de sus odiadores seriales que ya no saben dónde esconderse después del doblete del rosarino, que lo dejó por arriba del alemán Miroslav Klose. Tanto el influencer mexicano conocido como "Mike Máquina del Mal" y el norteamericano Speed, se viralizaron tras celebrar la falla del argentino, aunque tras eso tuvieron que lamentar la demostración de jerarquía que vino después.

Por el lado del yanqui Darren Jason Watkins Jr, sus videos fueron letales. Porque pasó del "Yeeees" y el "Let's go" desaforado, que coronó con una vuelta en el aire, parte de su repertorio de piruetas, a mufar al equipo europeo y anunciar, tras el primero de Lionel, que iban a darlo vuelta para terminar 2 a 1. La cara de sorpresa del afroamericano luego de que clave en la red la bocha que dejó pasar Thiago Almada fue memorable.

Ya sobre el final del partido, se animó a gritar un "yes" ante el primer remate de la estrella del Inter de Miami que paró el arquero rival, aunque cuando tomó el rebote y la dejó adentro, el youtuber se llevó sus manos a la boca y se la tapó con un gesto mucho más genuino que la sorpresa que mostró cuando se dio el primer gol. A su lado tuvo, durante todo el encuentro, a dos compañeros suyos que hincharon por la celeste y blanca y le hicieron pagar con risas y burlas el odio hacia el 10 argentino. Encima, ni siquiera esperó a que termine el partido y se fue del estadio con sus guardaespaldas.

Por el lado del mexicano, conocido por ser un odiador serial del campeón del mundo, las risas exageradas monopolizaron la cobertura que hizo del penal, también rodeado de tres amigos que hinchaban por la celeste y blanca. Es un denominador común en este tipo de personajes el hacer del odio hacia el 10 un negocio personal que los populariza en el planeta, fundamentalmente en quienes empujan a Cristiano Ronaldo como mejor del planeta. Lo cierto es que el portugués metió cinco goles en seis copas del mundo, mientras que el rosarino sólo necesitó los últimos dos partidos para igualar esa marca.

Miguel Alexis Bedean López, como se conoce a este youtuber mexicano, enseguida tuvo que guardarse sus palabras y quedarse en silencio y con la cara dibujada, ante los gritos de sus compañeros. "Este es papá Messi, puede fallar penales, pero este mete goles de verdad", le gritaban, mientras su colega ya no sabía dónde esconderse. Más tarde en su cuenta de X (ex Twitter), rechazó el resultado con un argumento muy difícil de sostener: "Messi tendría que haber estado expulsado para este partido".

Lo cierto es que Lionel nuevamente pasó a cerrar bocas al punto de que en toda hispanoamérica están a la espera del programa español "El Chiringuito", que se emite a la medianoche. Eduardo Aguirre, un periodista hincha fanático del Real Madrid, es uno de sus principales odiadores. Los memes que lo muestran roto por un nuevo logro del argentino, ya adelantan lo que se viene y las lágrimas de los odiadores seriales que no pueden respetar el rango del más grande de todos los tiempos.