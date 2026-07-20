Lionel Scaloni se quebró en la conferencia de prensa: "Me duele en el alma"

El MetLife Stadium fue testigo de una imagen que ningún argentino quería ver: Lionel Scaloni, el hombre que devolvió la gloria al país, el estratega de acero, quebrándose por completo frente a los micrófonos. Con los ojos rojos y la voz rota por el dolor de la derrota, el "Gringo" enfrentó con altura las reiteradas preguntas de los periodistas "anti Selección" sobre su posible renuncia a la dirección técnica.

Antes de enfrentarse a los periodistas, Scaloni ya había dado su última lección de liderazgo en la cancha. Cuando el árbitro Slavko Vincic marcó el final, el clima se espesó y, lo que amenazaba con ser una batalla campal entre jugadores argentinos y españoles —con Leandro Paredes agarrando del cuello a Eric García— fue desactivado por la figura de Scaloni.

Lionel Scaloni

Mientras sus jugadores estaban cegados por el enojo y la frustración, el oriundo de Pujato apareció como un héroe sin capa, separando a los protagonistas, apaciguando el foco de conflicto y yendo a buscar a Luis de la Fuente para felicitarlo.

Sin embargo, lo más duro ocurrió después. Scaloni se sentó en la sala de las tradicionales conferencias de prensa post partido y, entre lágrimas que no pudo contener, dejó en claro que su motor interno necesita una revisión urgente.

LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸



▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



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"No hablé con Leo. Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo . La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar. Al presidente le estoy agradecido al presidente por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar", inició visiblemente conmovido.

Luego, continuó: "De estar en el lugar que estoy, soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores. Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo, este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé".

Lionel Scaloni se quebró en plena conferencia de prensa

La emoción lo desbordó al hablar del grupo que construyó: "En mi vida pensé -pensamos todos los chicos del cuerpo técnico- estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma", afirmó antes de retirarse casi corriendo de la sala de prensa.

Tan fuerte fue el impacto de su intempestiva salida que, antes de dejar el estadio, sentenció: "De verdad te lo digo, este es un sitio soñado, ya lo dije en la rueda de prensa. No es importante quién esté al frente de la Selección. Basta que tenga ciertos valores, que haya mamado de chiquito lo que es vestir esta camiseta, lo que es jugar para este país y el resto lo hacen ellos, es la realidad. No lo veo tan complicado y alguna vez todo proceso se termina , este ha sido maravilloso, espectacular, y hasta diciembre acá estaremos dando batalla".

Lionel Scaloni dando indicaciones a Romero

El vínculo de Scaloni termina en diciembre de 2026 y el país entero reza para que el Gringo encuentre las fuerzas para seguir.