Chilavert cruzó a Thibaut Courtois y estalló otra guerra: "Le sacó la novia a su compañero De Bruyne"

El escándalo por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni sobre Vinicius Jr en la ida de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, continúa levantando polvareda. Luego de que arquero madrilista Thibaut Courtois criticara a su par paraguayo José Luis Félix Chilavert por cuestionar a Kylian Mbappé porque vive "con un travesti", el ex Vélez Sarsfield contraatacó y lo cuestionó por haberse puesto en pareja con la ex de su compañero de selección en Bélgica Kevin De Bruyne.

"Lamentable es él que le sacó la novia a su compañero De Bruyne. Ellos hablan de valores en el mundo de hoy y esas cosas no deberían pasar", soltó al aire de Radio Rivadavia, consultado por lo que había dicho el belga. "Es lamentable. No se pueden decir cosas así", consideró en una conferencia de prensa el actual guardameta del Real Madrid. "Es otro tipo de insulto, y yo creo que esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar, y menos viniendo de otro ex compañero de profesión", añadió.

En ese sentido, Chilavert fue más allá y demostró su perfil ideológico reaccionario y cercano a la ultraderecha, con las referencias por las cuales criticó a su colega. "Decirle a Courtois, que Bélgica está tomada por los musulmanes que ellos avalan, donde les pegan y les matan a las mujeres", lanzó sin ninguna forma de afirmar la barbaridad que había dicho. "Los valores de Sudamérica son pro familia, hay que cuidarlos", agregó.

Al mismo tiempo Chilavert dejó una crítica futbolística, con un elogio a sí mismo agazapado dentro. "Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir fuera del área, que se anime a patear tiros libres o penales, porque es un arquero normal", rechazó, mientras que mencionaba ciertas características que era bien propias de su estilo de juego goleador.

Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne compartieron como novia a Caroline Lijnen y fue en escándalo en Bélgica.

Respecto al escándalo entre el Benfica y el Real, Chilavert volvió a aportar su punto de vista, en el cual justificó una reacción racista por parte del delantero argentino. "Al chico Prestianni Vinicius le dice 'cagón de mierda' y Mbappe le dice 'puto racista'. O sea que ellos te pueden insultar y vos no le podés decir nada. Es una pena", lanzó.

Ya la semana pasada el paraguayo se había solidarizado con el ex Vélez Sarsfield. "Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Uno mira la cámara donde le dice a Prestianni y le repite 'cagón'. Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal. Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer", soltó en aquella oportunidad.

El cruce entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en el Benfica versus Real Madrid.

Las críticas contras Chilavert por parte del belga habían tenido más fundamentos que un libro sagrado o la persecución a la cultura musulmana. "Estamos ante un gran momento para acabar con estas cosas en el fútbol. Tampoco quiero banalizar, yo creo que ha pasado en muchos momentos del fútbol, no solo en el campo, también en estadios, pero hay que terminar ya con esta problemática", propuso.

La actitud de quien fuera un gran arquero sudamericano siempre fue motivo de polémicas y de exabruptos de mal gusto, con tintes sexistas y homofóbicos. En ese sentido, el fallecido técnico campeón del mundo en 1978, César Luis Menotti, lo había descrito con mucha contundencia durante los años 90. "Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios, por las universidades para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 milllones de años. Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano", aseguraba.