Inglaterra impuso su jerarquía sobre Croacia: 4 a 2 con dos goles de Harry Kane

La Selección inglesa de fútbol comenzó con el píe derecho el Mundial 2026, luego de ganarle 4 a 2 a Croacia en el primer partido y más difícil de su grupo L, que completan Ghana y Panamá. Harry Kane dijo presente con dos goles, mientras que también metieron uno dos de sus otros delanteros estrella: Jude Bellingham y Marcus Rashford. El equipo balcánico estuvo a tiro gran parte del encuentro y logró empatarlos dos veces con los goles de Martin Baturina y Peter Musa.