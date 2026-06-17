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Se puso el traje de candidato

Inglaterra impuso su jerarquía sobre Croacia: 4 a 2 con dos goles de Harry Kane

Además anotaron Jude Bellingham y Marcus Rashford, mientras que para los balcánicos mojaron Martin Baturina y Peter Musa.

17 Junio de 2026 19:34
Harry Kane inició con doblete su Mundial 2026, tras que Inglaterra venza por 4 a 2 a Croacia.
Harry Kane inició con doblete su Mundial 2026, tras que Inglaterra venza por 4 a 2 a Croacia.

La Selección inglesa de fútbol comenzó con el píe derecho el Mundial 2026, luego de ganarle 4 a 2 a Croacia en el primer partido y más difícil de su grupo L, que completan Ghana y Panamá. Harry Kane dijo presente con dos goles, mientras que también metieron uno dos de sus otros delanteros estrella: Jude Bellingham y Marcus Rashford. El equipo balcánico estuvo a tiro gran parte del encuentro y logró empatarlos dos veces con los goles de Martin Baturina y Peter Musa.

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